Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη

Βίντεο από τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη δημοσίευσε στο Instagram η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου και η πρώην παίκτρια survivor ανέβασε υλικό από τη στιγμή που έφτανε στην εκκλησία.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι ανακοίνωσε λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, στις 31 Δεκεμβρίου, ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. Μέσα από κοινή δημοσίευσή τους στο Instagram, είχαν σημειώσει: «Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει».

https://www.instagram.com/reel/DUGxF_ziLlt/

