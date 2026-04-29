Ταϊλάνδη:4 εκατ. δολάρια εξαφανίστηκαν από το πορτοφόλι Bitcoin μεγιστάνα που έπεσε από το μπαλκόνι

Νέα στοιχεία τροφοδοτούν το θρίλερ του θανάτου του συνιδρυτή της ASOS, ο οποίος έπεσε από τον 17ο όροφο του διαμερίσματός του στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, εν μέσω μίας διαμάχης επιμέλειας, και έρευνας για απάτη.

Σε μία νέα εξέλιξη, ο γιος του από τον πρώτο γάμο του, αποκάλυψε ότι κάποιος έχει αποσπάσει σχεδόν 4 εκατομμύρια δολάρια από τα Bitcoin του μετά τον θάνατό του.

Ο 58χρονος, ήταν συνιδρυτής του γίγαντα του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου και ερευνόταν για μια υποτιθέμενη απάτη ύψους 500.000 λιρών στην εταιρεία.

Η πρώην σύζυγός του, Πλόι κατηγόρησε τον Κουέντιν Γκρίφιθ ότι πλαστογράφησε έγγραφα για να πουλήσει γη και μετοχές της εταιρείας, εν αγνοία της. Ο 58χρονος συνελήφθη πέρυσι και καταδικάστηκε για απάτη. Έκανε έφεση και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Είχε προγραμματίσει να συναντήσει τους δικηγόρους της πρώην συζύγου του τον Φεβρουάριο, αλλά πέθανε μόλις δύο ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, 4 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από τον διαδικτυακό του λογαριασμό σε τρεις ξεχωριστές συναλλαγές. Το θέμα ήρθε στο φως από τον μεγαλύτερο γιο του, τον Τζόελ. Ο 29χρονος βρέθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα για μια υπόθεση επιμέλειας των παιδιών του πατέρα του από τη δεύτερη σύζυγό του, την Πλόι.

Οι δικηγόροι της πρώην συζύγου αμφισβήτησαν το πώς μπορούσε να γνωρίζει το ακριβές ποσό, αν δεν είχε πρόσβαση στον λογαριασμό Bitcoin.

Η οικογένεια του Γκρίφιθ στο Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να διαπίστωσε την απώλεια του ποσού αυτού αφού ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να τακτοποιήσει ορισμένες υποθέσεις.

Ο πρώην ιδρυτής της ASOS άφησε πίσω του μια τεράστια περιουσία, η οποία περιλαμβάνει κρυπτονομίσματα και ακίνητα στην Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ταϊλανδικές αρχές δεν έχουν βρει κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει εγκληματική ενέργεια στον θάνατό του.