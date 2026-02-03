Τέλος στο ακαταδίωκτο υπουργών και συνταγματικά φρένο στα ελλείμματα σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

Ψηλά στην πολιτική ατζέντα ανεβάζει η κυβέρνηση τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «ανοίγει» ευρύ κύκλο συζητήσεων για αλλαγές που αφορούν την οικονομία, τη Δικαιοσύνη, τα πανεπιστήμια και τη λειτουργία του κράτους

Δημήτρης Κοτταρίδης

Τέλος στο ακαταδίωκτο υπουργών και συνταγματικά φρένο στα ελλείμματα σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

Eurokinissi
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ψηλά στο δημόσιο διάλογο και την πολιτική ατζέντα θα επιδιώξει να κρατήσει η κυβέρνηση τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που άνοιξε και επίσημα χθες ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά πως έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση για ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα απαντά στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας ενισχύοντας τους θεσμούς, τη διαφάνεια και την σωστή λειτουργία του κράτους.

Τις επόμενες μέρες, μετά και την κατάθεση των προτάσεων από τους βουλευτές της ΝΔ θα ξεκινήσει και στη Βουλή η συζήτηση για τα άρθρα που θα πρέπει να αναθεωρηθούν και υπολογίζονται σε τουλάχιστον 70.

Εκεί που θα δώσει η κυβέρνηση μεγαλύτερη βαρύτητα είναι και αυτά που απασχολούν και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική σταθερότητα, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και την αξιολόγηση και ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας στο δημόσιο.

Για το θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας, ο στόχος είναι η απαγόρευση της υπερψήφισης προϋπολογισμών που παράγουν ελλείματα και εκτρέπουν την ελληνική οικονομία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά πως σε αυτό το θέμα θα αναμετρηθεί η σύνεση με τον λαϊκισμό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να αποδείξουν αν έχουν μάθει κάτι από τα λάθη του παρελθόντος.

Όσον αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, στόχος της κυβέρνησης είναι σε γενικές γραμμές να συνεχίσουν να υπάρχουν κάποια φίλτρα έτσι ώστε να μην ποινικοποιηθεί η πολιτική ζωή του τόπου, από την άλλη όμως αυτά τα φίλτρα να μην έχουν να κάνουν με τους συσχετισμούς των κομμάτων στη Βουλή.

Ένα σενάριο που ήδη εξετάζεται, έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να ολοκληρώνεται η έρευνα ενός πολιτικού προσώπου στη δικαιοσύνη και σε περίπτωση άσκησης δίωξης τότε η υπόθεση να πηγαίνει στη Βουλή.

Το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16 έρχεται να διορθώσει, όπως τονίζουν στην κυβέρνηση το λάθος που έγινε το 2008 με την αλλαγή στάσης του ΠΑΣΟΚ που καταψήφισε την πρόταση της ΝΔ ενώ με τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης εκτιμούν πως θωρακίζεται το κύρος αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις.

Τέλος, όσον αφορά την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο και την αξιολόγηση, σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα πρέπει να αναμένουμε προτάσεις με ουσιαστικές αλλαγές καθώς το θέμα αυτό συνεχίζει να δημιουργεί πολλές αντιστάσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο με την παρέμβασή του με την οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, όσο και με τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ έστειλε το μήνυμα πως η χώρα θα πρέπει την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει μια σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Εξάλλου το διακύβευμα των εκλογών που θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη του 2027 θα έχει να κάνει με την ανάγκη μιας ισχυρής κυβέρνησης που θα μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα της οικονομίας, να αλλάξει τον τρόπο της λειτουργίας του κράτους και να αναλάβει για το δεύτερο εξάμηνο του έτους την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θα φανούν κατώτερα των περιστάσεων αποδεικνύοντας, όπως λένε, πως η μόνη λύση για τον τόπο θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάει πίσω ο ανασχηματισμός

Μετά τις ανακοινώσεις για την έναρξη της συζήτησης και των διαβουλεύσεων που πιθανά να οδηγήσουν σε αναθεώρηση βασικών άρθρων του συντάγματος άρχισαν και πάλι τα σενάρια περί ανασχηματισμού.

Επειδή έβαλα τη γάτα να ψάξει λίγο το θέμα να σας πω πως ο σχεδιασμός αυτός, ο οποίος και υπήρχε στο τραπέζι του Πρωθυπουργού πηγαίνει ακόμα πιο πίσω. Όπως μου είπε το κατοικίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε γενικές γραμμές ευχαριστημένος από το κυβερνητικό έργο και τους υπουργούς του και κυρίως από το που βρίσκεται η ΝΔ, η κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις.

Εκτιμά μάλιστα πως με την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των νοικοκυριών τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Σε αυτή τη λογική τόσο η γάτα όσο και συνεργάτες του θεωρούν πως οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα πάνε πιο πίσω.

Μάλιστα μου επισημαίνουν με νόημα πως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πως ανέκαθεν ο τελευταίος, πριν από εθνικές εκλογές ανασχηματισμός, δημιούργησε περισσότερα ζητήματα από αυτά που έλυσε. Σε κάθε περίπτωση οφείλω να σας ενημερώσω πως στις μετακινήσεις που ακούγονται κρατώ τον Γεραπετρίτη που πιθανά να επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου για να συντονίσει και τα του συντάγματος, τον Χατζηδάκη που μπορεί να μετακομίσει στο Εξωτερικών ενώ περισσότερες αλλαγές θα γίνουν σε επίπεδο υφυπουργών. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι που θα προκαλέσει… σεισμό και συζητήσεις για πάνω από δύο, τρεις μέρες.

Τώρα όσον αφορά τα της αντιπολίτευσης, στο Μαξίμου έχουν παραγγείλει ποπ κορν για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ενώ δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα από τις αναμενόμενες κινήσεις τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και τις Μαρίας Καρυστιανού.

Κλείνοντας και επειδή η αναφορά της αγαπημένης μας Γκιλφόιλ σε επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τράμπ στη χώρα προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, έμαθα πως δεν έχει υπάρξει καμία σχετική συζήτηση με την Ουάσιγκτον ούτε έχει σταλεί κανένα τέτοιο μήνυμα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν καταβάλλονται προσπάθειες ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αστυνομικός της Βουλής: Αρνείται ότι βίαζε τα παιδιά του – Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: «Την έχουν πραγματικά πατήσει», έγραφε σε email για Τσίπρα και Βαρουφάκη

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χιονοδρομικό κέντρο της Ιαπωνίας: 22χρονη σκοτώθηκε όταν το σακίδιό της πιάστηκε στον αναβατήρα - Υπέστη ανακοπή

09:57ΚΟΣΜΟΣ

FT: Αν οι Ρώσοι παραβιάσουν την εκεχειρία θα προκαλέσουν στρατιωτική απάντηση ΗΠΑ και Ε.Ε.

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ από τον Μασκ: Ενοποιεί SpaceX και xAI και δημιουργεί την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο - Τι είναι η «Μασκονομία»

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα φάει μήνυση η Κωνσταντοπούλου γιατί μου καταλόγισε δόλο για την "Βιολάντα"»

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε αγορά στη δυτική Τεχεράνη – Καίει δίπλα σε εμπορικό κέντρο

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δυο παιδιών 5 και 9 ετών στον Κορυδαλλό

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε 10 άτομα στην κεντρική πλατεία

09:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη - Ο υπερυπολογιστής έβγαλε πόρισμα

09:47WHAT THE FACT

Ο Ήλιος μόλις στράφηκε προς τη Γη και εξαπέλυσε έναν εντυπωσιακό καταιγισμό ηλιακών εκλάμψεων

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο έπειτα από «ανάπαυλα» λίγων ημερών - 1.170 κτίρια χωρίς θέρμανση στους -24°C

09:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Ρεάλ, Ντουμπάι-Ολυμπιακός, Τόφας-ΑΕΚ και Εθνική πόλο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

140 χρόνια αυτοκίνητο: Η Mercedes-Benz γιορτάζει το παρελθόν και ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Σαρωτικός ο Σενγκούν για τους Ρόκετς - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει τρένο με ταχύτητα 600 χιλιόμετρα / ώρα όπως στην Ιαπωνία;

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή σύλληψη στη Θεσσαλονίκη: Έκρυβε κοκαΐνη στο ΙΧ - Επιτέθηκε σε αστυνομικό για να ξεφύγει

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χέρια» της Αστυνομίας ο 19χρονος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

09:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα - Ουγγαρία: Η Εθνική πόλο γυναικών φουλάρει για μία θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δυο παιδιών 5 και 9 ετών στον Κορυδαλλό

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Γιώργος Καλαϊτζίδης του Ρουβίκωνα για την επίθεση σε εταιρεία στο Μενίδι

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι θα ισχύει για το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ο Φλεβάρης φέρνει νωρίτερα τις πληρωμές – Πότε πάνε ταμείο ο συνταξιούχοι

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Υπόθεση Δουρή: Η αποτρόπαια ιστορία του πατέρα που κακοποίησε και σκότωσε τον γιο του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Το αυτοκίνητο που κάηκε πριν λίγο καιρό, το τροχαίο-μυστήριο και το συμβόλαιο εκδίκησης

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Το σενάριο «αρπαγής τίγρης» που εξετάζουν οι Αρχές και η πιθανότητα να «στράβωσε»

08:59Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τέλος στο ακαταδίωκτο υπουργών, συνταγματικά φρένο στα ελλείμματα, σύνδεση αξιολόγησης με άρση μονιμότητας και μη κρατικά πανεπιστήμια: Η Συνταγματική αναθεώρηση που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

09:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα - Ουγγαρία: Η Εθνική πόλο γυναικών φουλάρει για μία θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Θα φάει μήνυση η Κωνσταντοπούλου γιατί μου καταλόγισε δόλο για την "Βιολάντα"»

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Σύννεφα στο παλάτι της Νορβηγίας: Ο γιος της πριγκίπισσας συνελήφθη ξανά πριν τη δίκη για βιασμό, ενώ η μητέρα του μιλούσε με τον Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ