Σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κηφήνες βουλευτές της ΝΔ, πυρά κατά πάντων

Έντονη αντιπαράθεση προκλήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σήμερα στη Βουλή στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Πρωταγωνίστρια για ακόμη μια φορά η Ζωή Κωνταντοπούλου, ενώ υψηλοί τόνοι καταγράφηκαν και από εκπροσώπους άλλους κομμάτων.

Νέο.... σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου με παρέμβασή της ανέφερε ότι η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα έπρεπε η ίδια να είχε ζητήσει τον λόγο σχετικά «με την ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στην ΒΙΟΛΑΝΤΑ, αλλά η Κυβέρνηση σιωπά, εκτός του κ. Γεωργιάδη που βγήκε αμέσως να δίνει διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για μια πολύ καλή επιχείρηση […] και είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον κ. Παναγόπουλο και την κυβέρνησή σας στο μεγάλο σκάνδαλο που αποκαλύπτεται».

Για το τραγικό δυστύχημα στην ΒΙΟΛΑΝΤΑ είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έχω καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση και αναμένω ακόμα και τώρα να δώσετε εξηγήσεις». Κατά την έναρξη της τοποθέτησης της κ. Κωνσταντοπούλου υπήρξε ένταση και αντεγκλήσεις με τους βουλευτές της ΝΔ για την φράση της «θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα βουλευτών της ΝΔ όταν απευθύνονται σε εργαζομένους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί…»

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος Γιάννης Πλακιωτάκης ζήτησε από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει κάτι όμως που η ίδια αρνήθηκε.

«Εμποδίζετε πολιτικό αρχηγό να μιλήσει», φώναξε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας». «Ακροδεξιό υπόλειμμα» χαρακτήρισε αργότερα τον Μακάριο Λαζαρίδη.

«Είστε οι βασιλείς των ψεμάτων. Αλλά ο Μαρία Αντουανέτα θα αισθανόταν πιο καλά αν έβλεπε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί η ίδια μίλησε μόνο για παντεσπάνι», είπε επίσης.

Οι παρεμβάσεις των κομμάτων

Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν με παρεμβάσεις τους κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την έναρξη της συζήτησης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», λόγω της εμπλοκής του προέδρου της ΓΣΕΕ με όσα διερευνώνται για τα Προγράμματα Κατάρτισης και το ότι συνυπέγραψε την Κοινωνική Συμφωνία ως εθνικός εταίρος. Το αίτημα απορρίφθηκε από τη ΝΔ.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως απάντησε ότι το θέμα της Κοινωνικής Συμφωνίας και το τι έχει γίνει με τα Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η υπόθεση των Προγραμμάτων Κατάρτισης είπε «είναι ένα θέμα που αφορά το φυσικό πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου που όπως όλοι ξέρουμε έχει λάβει ένα Ειδοποιητήριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, ως φυσικό πρόσωπο. Και βεβαίως θα πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης». Η διαχρονική θεσμική συνεργασία της Πολιτείας με όλους του εθνικούς κοινωνικούς εταίρους - είπε η υπουργός- είναι ένα άλλο ξεχωριστό θέμα. Η συνεργασία Πολιτείας και κοινωνικών εταίρων για τα Προγράμματα Κατάρτισης σημείωσε η κ. Κεραμέως «απορρέει από το πλαίσιο της συνεργασίας που θέτει η ίδια η ΕΕ, επειδή εκείνοι ξέρουν καλύτερα την αγορά εργασίας».

Η υπουργός απευθυνόμενη στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι «καταλαβαίνω τη δεινή θέση που βρίσκεται» απέναντι σε αυτή την Κοινωνική Συμφωνία «λόγω σαφώς, σαφέστατα του κ. Παναγόπουλου αλλά και του πρόεδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθά, που είναι μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ και ήρθε στην ακρόαση και επί λέξει μας είπε ότι "αισθάνθηκαν απαίσια και θα το λέω μέχρι να πεθάνω" γιατί εδώ έχουμε κάτι το πρωτοφανές. Πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας έχουμε μια εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην οποία συμφώνησαν κυβέρνηση και όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, η οποία ανοίγει την δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και παροχών και εσείς την επικρίνετε».

Η κ. Κεραμέως ζήτησε από την αντιπολίτευση να συζητήσει για το εάν θέλει τις ΣΣΕ και όχι να υπεκφεύγει σε άλλα θέματα.

Το αίτημα απόσυρσης του νομοσχεδίου αρχικά ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος λέγοντας ότι η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα από τις 6 Φεβρουαρίου έχει ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου «γιατί είναι ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, αποτέλεσμα ενός διαλόγου του υπουργείου Εργασίας, της εκφυλισμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ και των εργοδοτών. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ - ο Παναγόπουλος αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου- φαίνεται καθαρά το τι χαρακτηριστικά είχε αυτή η ηγετική ομάδα που κυριαρχούσε στη ΓΣΕΕ. Την είχε μετατρέψει με ευθύνη της ηγεσίας σε ένα "παραμάγαζο" του αστικού κράτους και της εργοδοσίας. Σε έναν μηχανισμό συνδιαλλαγής, προσαρμογής των συνδικάτων στις αντιλαϊκές πολιτικές ΕΕ και Κυβερνήσεων. Γιατί, κριτήριό της ήταν το πως θα υλοποιηθεί η αντεργατική πολιτική στα πλαίσια της λεγόμενης κοινωνικής συνοχής και της εργασιακής ειρήνης. Σε μια εποχή που αυτό που χρειάζεται είναι η όξυνση της ταξικής πάλης των εργαζόμενων μπροστά στην ολομέτωπη επίθεση που δέχονται. Γι' αυτό και αυτή η εκφυλισμένη ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ στηρίχθηκε με κάθε τρόπο από τους μηχανισμούς του αστικού Κράτους προκειμένου να μπορεί να διατηρεί τις καρέκλες της. Και γι' αυτό χρηματοδοτήθηκε αδρά από πόρους του Κράτους και της ΕΕ για να εξαγοράσει, να χειραγωγήσει συνειδήσεις και να διατηρεί έναν συσχετισμό δυνάμεων αρνητικό για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, σε βάρος του ταξικού Κινήματος» και καταλόγισε στην Κυβέρνηση ότι «με αυτή την εκφυλισμένη ηγετική ομάδα είναι που κάνατε συζητήσεις και με τον ΣΕΒ με αποτέλεσμα αυτό το έκτρωμα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος είπε ότι «η συζήτηση του νομοσχεδίου διεξάγεται στην σκιά των αποκαλύψεων των Προγραμμάτων Κατάρτισης. Η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι εμπλέκεται απλά ο Παναγόπουλος (ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ) και εκεί τελειώνει η ιστορία. Δυστυχώς όμως, για την Κυβέρνηση δεν εμπλέκεται μόνο ο Παναγόπουλος αλλά εμπλέκεται το υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένες εταιρείες που είχαν συγκεκριμένες σχέσεις με το υπουργείο Εργασίας. Θα αναφέρω μόνο μια εταιρεία, την "ΑΩΖ ΑΕ" η οποία συστάθηκε 3.4.2020 που την ήξερε πολύ καλά αυτή την εταιρεία η κυρία Στρατινάκη και η οποία με το που συστήνεται αρχίζει και παίρνει δουλειές από το υπουργείο Εργασίας, από την ΔΥΠΑ, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το υπουργείο Μεταφορών, από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, τον ΟΑΣΑ και τον ΟΣΕ, από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, την ΕΡΤ- Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον Οίκο του Ναύτου και από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Και αυτή είναι μια από τις εμπλεκόμενες εταιρείες». Πρόσθεσε ότι κατόπιν αυτών «εσείς έρχεστε να μας πείτε ότι περίπου φταίει ένας άνθρωπος, ο Παναγόπουλος λες και εκείνος όρισε την ροή του χρήματος, όρισε και σχεδίασε τα Προγράμματα Κατάρτισης». Ο κ. Ηλιόπουλος, υποστήριξε ότι «πάνω σε αυτή την ροή χρήματος που υπήρξε, αμφισβητείται ευθέως η συνεννόηση, η συναίνεση που έφερε η Κυβέρνηση με τους κοινωνικούς εταίρους» και ζήτησε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι η αποδόμηση του νομοσχεδίου έχει ξεκινήσει από την συζήτησή του στην Επιτροπή και αυτή θα γίνει στην Ολομέλεια. Υποστήριξε ότι για το νομοσχέδιο αυτό υπάρχει «ένα αξιακό πρόβλημα καθώς η κυβέρνηση δια των υπουργών της προσπαθεί να εντοπίσει την μοναδική ευθύνη σε όσα αφορούν τα Προγράμματα Κατάρτισης στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλο. Αλλά, υπάρχει και ένα ακόμα επίθετο που δεν συζητάμε στη δημόσια σφαίρα της παρ' ολίγου ισόβιας γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας της κ. Στρατινάκης, που ο σύζυγός της ελέγχεται ακριβώς για την διαχείριση εθνικών και κοινοτικών Προγραμμάτων» και πρόσθεσε ότι «είναι βαθύτατα πολιτικό, δεοντολογικό, αξιακό αλλά και σε σχέση με την διαφάνεια να υπάρξει τουλάχιστον μια απάντηση από την κ. Κεραμέως για το εάν νομιμοποιείται αυτή η υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας από κοινωνικούς εταίρους, αφενός από ένα πρόσωπο που ελέγχεται αλλά και με έναν φορέα που είναι εμφανώς - θα το αποδείξει και στην ποινική του διάσταση η Δικαιοσύνη- εμπλεκόμενο σε θέμα διαπλοκής. Αυτό τορπιλίζει το νομοσχέδιο και την διαδικασία με την οποία προέκυψε και θα πρέπει να ακολουθήσουμε βήματα λογικής».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας, σχολίασε ότι «την Κυβέρνηση πλέον δεν την πηγαίνει ούτε η τύχη… Πριν μερικές ημέρες κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την Μετανάστευση έγινε η τραγωδία στην Χίο, τώρα με την συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού έσκασε το θέμα Παναγόπουλου, τα σκάνδαλα σας σκάνε λίγη ώρα πριν την συζήτηση των νομοσχεδίων σας. Είναι μια ακόμα απόδειξη για το πόσο βαθύ είναι το κράτος, πόσο σαπίλα, διαφθορά υπάρχει και πως τα κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που κυβερνούν επί χρόνια τον τόπο είναι βαθιά μέσα στον πολιτικό βούρκο. Δεν μπορείτε εσείς να μας λέτε ότι εσείς θα είστε εκείνοι που θα σπάσετε το απόστημα» και πρόσθεσε ότι την ώρα που αποκαλύπτεται το σκάνδαλο Παναγόπουλου «εσείς έχετε το θράσος να φέρνετε ένα νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους. Αυτό πάει πολύ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χρήστος Μάντζιος είπε ότι «εμείς δια του εισηγητή μας στην Επιτροπή έχουμε τοποθετηθεί και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας, καταγγέλλοντας τη μη ακρόαση κρίσιμων φορέων αλλά και επί της ουσίας του νομοσχεδίου αποδεικνύοντας με στοιχεία τα αποτελέσματα της 7χρονης αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ που οδηγεί σε φθηνή, μη παραγωγική αλλά σκληρά φορολογούμενη εργασία». Τόνισε πως «για το ζήτημα της ΓΣΕΕ, το ΠΑΣΟΚ υπήρξε εξαρχής και σε χρόνο μηδενικό καθαρό. Εμείς δεν σχολιάζουμε αλλά ενεργούμε», ανέφερε εννοώντας την διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του κ. Παναγόπουλου και ζήτησε «αυτή η υπόθεση να μην αποπροσανατολίσει από το βασικό διακύβευμα που είναι οι ευθύνες της Κυβέρνησης της ΝΔ και γι΄αυτή την υπόθεση. Είναι η Κυβέρνηση που πρέπει να λογοδοτήσει. Η Κυβέρνηση βολεύεται με όσα έχουν εξελιχθεί αλλά δεν θα πρέπει να της επιτρέψουμε να διαφύγει από την λογοδοσία» για αυτό και η ΚΟ κατέθεσε σχετική Ερώτηση για τα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Κατάρτισης Ανέργων, συνολικά.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας «το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως από την αριστερά έως την άκρα δεξιά» και πρόσθεσε πως «από τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών τους εκπροσώπων αισθάνθηκα σαν να μην υπάρχει ένα νομοσχέδιο όπου η Κυβέρνηση κατάφερε για πρώτη φορά να επιτευχθεί η Συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους». Ακόμα καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι «αντί να συζητάμε για κάτι που έρχεται και ενισχύει τις ΣΣΕ, που καταργεί την μερική μετενέργεια επαναφέροντας το προ-μνημονιακό καθεστώς της πλήρους μετενέργειας, συζητάμε για άλλα θέματα, που προφανώς είναι υπαρκτά και θα τα αξιολογήσει η Δικαιοσύνη». Ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι «όποιο κόμμα σήμερα καταψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο στην ουσία καταψηφίζει την Συμφωνία και τις θέσεις όλων των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή όλοι σας είστε απέναντι τον Έλληνα εργαζόμενο».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

