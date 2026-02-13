Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σε μία συνθήκη όπου εκείνοι που θα έπρεπε να βρίσκονται υπόδικοι και υπόλογοι, Βορίδηδες, Γεωργιάδηδες και αντίστοιχοι, φτάνουν να απειλούν πολιτικούς αντιπάλους»

Κωνσταντοπούλου: «Απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της» η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
«Απαράδεκτη, ντροπιαστική και βέβαια αποκαλυπτική της ενοχής του», χαρακτηρίζει με ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «δεν ζήτησα να ερευνηθεί κάποια δική μου καταγγελία και είναι απορίας άξιον γιατί ο Αρχηγός της Αστυνομίας δηλώνει ότι ερευνά καταγγελία Προέδρου κόμματος», συνοδεύοντας την ανάρτησή της με βίντεο με τις δηλώσεις της για το «ενεργό παρακράτος Κυβέρνησης-ΕΛ.ΑΣ.».

Η κ. Κωνσταντοπούλου καταλήγει ότι «σε μία συνθήκη όπου εκείνοι που θα έπρεπε να βρίσκονται υπόδικοι και υπόλογοι, Βορίδηδες, Γεωργιάδηδες και αντίστοιχοι, φτάνουν να απειλούν πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και όποιον ενοχλεί, σε μία τέτοια συνθήκη είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Οι δηλώσεις μου για το ενεργό παρακράτος Κυβέρνησης-ΕΛ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι απαράδεκτη, ντροπιαστική και βέβαια αποκαλυπτική της ενοχής του.

Δεν ζήτησα να ερευνηθεί κάποια δική μου καταγγελία και είναι απορίας άξιον γιατί ο Αρχηγός της Αστυνομίας δηλώνει ότι ερευνά καταγγελία Προέδρου κόμματος.

Δεν ζήτησα να ερευνηθεί κάποια δική μου καταγγελία για φερόμενη συμπεριφορά αστυνομικών.

Ζήτησα να γίνουν τα νόμιμα για την απερίφραστη δήλωση του εν ενεργεία Υπουργού Υγείας, ότι βρίσκεται σε απ´ευθείας επικοινωνία με την αστυνομική Αρχή, κατά παράβαση της νομιμότητας, της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, της αρχής του απορρήτου της προδικασίας.

Το θέμα είναι μείζον.

Σε μία συνθήκη όπου εκείνοι που θα έπρεπε να βρίσκονται υπόδικοι και υπόλογοι, Βορίδηδες, Γεωργιάδηδες και αντίστοιχοι, φτάνουν να απειλούν πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και όποιον ενοχλεί, σε μία τέτοια συνθήκη είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία».

