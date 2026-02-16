Υπάλληλος της Πλεύσης κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

Η υπάλληλος ισχυρίζεται ότι παραμένει επί έναν χρόνο απλήρωτη από την Πλεύση Ελευθερίας

Newsbomb

Υπάλληλος της Πλεύσης κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μη καταβολή μισθών, ηθική παρενόχληση και εργασιακό bullying καταγγέλλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει με το κόμμα στις 27 Οκτωβρίου 2023, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα της.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αναφοράς που έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις», η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ασφυκτικά ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως αναφέρει, δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ, όπως υποστηρίζει, της είχε ζητηθεί να μην συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων πολιτικών σχηματισμών.

Η καταγγέλλουσα περιγράφει πρακτικές που, όπως σημειώνει, υπερέβαιναν τα όρια του «bullying», κάνοντας λόγο για συστηματική ψυχολογική πίεση, η οποία την οδήγησε, όπως αναφέρει, στην αναζήτηση υποστήριξης από ψυχολόγο. Υποστηρίζει ακόμη ότι, στο πλαίσιο διαρκούς υποτίμησης του ρόλου της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της υπενθύμιζε επανειλημμένα πως η πρόσληψή της πραγματοποιήθηκε κατόπιν παρέμβασης συγγενικού της προσώπου, καθώς είναι σύζυγος του αδελφού της βουλεύτριας του κόμματος, Τζώρτζιας Κεφαλά, όπως αναφέρεται στην καταγγελία.

Παράλληλα, αναφέρει ότι της αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του γραφείου όπου εργαζόταν, ενώ, σε άλλη περίπτωση, φέρεται να της δόθηκε προθεσμία μόλις πέντε λεπτών προκειμένου να αποχωρήσει και να περισυλλέξει τα προσωπικά της αντικείμενα.

Σε άλλο σημείο της αναφοράς γίνεται λόγος για εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες, μέσα σε διάστημα 48 ωρών, στους χώρους του κόμματος, χωρίς σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο καθηκόντων. Την ίδια στιγμή, περιγράφει περιστατικά υπέρμετρου ελέγχου, όπως απαίτηση, όπως καταγγέλλει, να ανοίξει προσωπική της σακούλα προκειμένου να ελεγχθεί πριν αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας.

Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, διευκρινίζοντας ότι της έχουν καταβληθεί μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δηλώνει ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.

Με την προσφυγή της στην Επιθεώρηση Εργασίας, ζητεί τη λύση της σύμβασης εργασίας με υπαιτιότητα της εργοδότριας πλευράς, την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και την επιβολή των προβλεπόμενων από την εργατική νομοθεσία κυρώσεων.

Δείτε την καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας:

zoi1.jpg
zoi2.jpg
zoi3.jpg
zoi4.jpg
zoi5.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:27ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ο 15χρονος άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού - Μεγάλωνε μόνος με τη μητέρα του - Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία πορεία του ΙΧ

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 7χρονος μετά από τροχαίο

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπάλληλος στην Πλεύση Ελευθερίας κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κοινότητες λόγω της κακοκαιρίας

18:15LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο με τη Ζωή

18:14LIFESTYLE

James Van Der Beek: Αγόρασε σπίτι στην οικογένειά του, λίγο πριν φύγει από την ζωή

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΚΕ φέρεται να ταυτοποίησε δύο από τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Έκαναν ψεύτικη κηδεία για να μεταφέρουν λαθραίο ξυλοκάρβουνο, τους έπιασαν και δραπέτευσαν

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Καμία μυστική συνάντηση με απεσταλμένους του Τραμπ στην Ελλάδα

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ, Σάκοτα κατά Final 8: «Δεν συμφωνώ με το σύστημα διεξαγωγής» - «Μέσα» Φλιώνης, Κατσίβελης

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τραυματισμένος κορμοράνος ζήτησε βοήθεια από νοσοκομείο... χτυπώντας την πόρτα - Δείτε φωτογραφίες

17:56ΕΘΝΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πολυεθνική άσκηση «Orion 2026» με συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κατέθεταν αιτήσεις με στοιχεία χωρίς ελέγχους - «Δεν είχαν άδεια», λέει ο δικηγόρος συγγενών των θυμάτων

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το ολλανδικό μοντέλο εργασίας: 4 ημέρες -δηλαδή 32 ώρες- την εβδομάδα, με τον ίδιο μισθό και υψηλή παραγωγικότητα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η «τρελή» πορεία μεθυσμένου οδηγού που κατέληξε με το ΙΧ σε αυλή καταλύματος

17:37LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Το όνειρό της για μια ζωή μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ γίνεται πραγματικότητα

17:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Βεζένκοφ: «Αν νομίζεις ότι θα πάρεις Κύπελλο επειδή παίζεις Euroleague, είσαι γελασμένος»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έμβρυο με σπάνιο αγγειακό όγκο έλαβε θεραπεία ενδομητρίως - Ορόσημο για τον ιατρικό τομέα

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις μετά τις εκταφές, ζητά η Εισαγγελία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο αδελφές βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η «τρελή» πορεία μεθυσμένου οδηγού που κατέληξε με το ΙΧ σε αυλή καταλύματος

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Να δηλωθεί σε ποια εργαστήρια εντός Ελλάδος θα γίνουν οι εξετάσεις μετά τις εκταφές, ζητά η Εισαγγελία

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Πολιτισμού: Οι 12 φωτογραφίες με τους 200 πατριώτες πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή «πολύ πιθανόν να είναι αυθεντικές» - Τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον συλλέκτη στο Βέλγιο

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κοινότητες λόγω της κακοκαιρίας

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Έπσταϊν: Η λίστα με τις 305 διασημότητες που αναφέρονται στα αρχεία - Από τον Μπιλ Γκέιτς στη Μέγκαν Μαρκλ

13:18LIFESTYLE

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου»

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τραυματισμένος κορμοράνος ζήτησε βοήθεια από νοσοκομείο... χτυπώντας την πόρτα - Δείτε φωτογραφίες

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το ολλανδικό μοντέλο εργασίας: 4 ημέρες -δηλαδή 32 ώρες- την εβδομάδα, με τον ίδιο μισθό και υψηλή παραγωγικότητα

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

13:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου για σωματικές κακοποιήσεις, τιμωρίες και ξυλοδαρμούς πρότεινε η εισαγγελέας του Εφετείου

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Αθηνών-Κορίνθου και Κηφισός - Χάος στην Αττική οδό

15:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ!

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ