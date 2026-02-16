Υπάλληλος της Πλεύσης κατηγορεί την Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό «μπούλινγκ»

Για μη καταβολή μισθών, ηθική παρενόχληση και εργασιακό bullying καταγγέλλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που είχε υπογράψει με το κόμμα στις 27 Οκτωβρίου 2023, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα της.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αναφοράς που έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις», η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ασφυκτικά ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως αναφέρει, δεχόταν παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα, ενώ, όπως υποστηρίζει, της είχε ζητηθεί να μην συνομιλεί ή να χαιρετά στελέχη άλλων πολιτικών σχηματισμών.

Η καταγγέλλουσα περιγράφει πρακτικές που, όπως σημειώνει, υπερέβαιναν τα όρια του «bullying», κάνοντας λόγο για συστηματική ψυχολογική πίεση, η οποία την οδήγησε, όπως αναφέρει, στην αναζήτηση υποστήριξης από ψυχολόγο. Υποστηρίζει ακόμη ότι, στο πλαίσιο διαρκούς υποτίμησης του ρόλου της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας της υπενθύμιζε επανειλημμένα πως η πρόσληψή της πραγματοποιήθηκε κατόπιν παρέμβασης συγγενικού της προσώπου, καθώς είναι σύζυγος του αδελφού της βουλεύτριας του κόμματος, Τζώρτζιας Κεφαλά, όπως αναφέρεται στην καταγγελία.

Παράλληλα, αναφέρει ότι της αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του γραφείου όπου εργαζόταν, ενώ, σε άλλη περίπτωση, φέρεται να της δόθηκε προθεσμία μόλις πέντε λεπτών προκειμένου να αποχωρήσει και να περισυλλέξει τα προσωπικά της αντικείμενα.

Σε άλλο σημείο της αναφοράς γίνεται λόγος για εξαντλητικά ωράρια, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι παρέμεινε έως και 30 ώρες, μέσα σε διάστημα 48 ωρών, στους χώρους του κόμματος, χωρίς σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο καθηκόντων. Την ίδια στιγμή, περιγράφει περιστατικά υπέρμετρου ελέγχου, όπως απαίτηση, όπως καταγγέλλει, να ανοίξει προσωπική της σακούλα προκειμένου να ελεγχθεί πριν αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας.

Πέραν των ζητημάτων συμπεριφοράς, η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι παραμένει απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, διευκρινίζοντας ότι της έχουν καταβληθεί μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δηλώνει ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.

Με την προσφυγή της στην Επιθεώρηση Εργασίας, ζητεί τη λύση της σύμβασης εργασίας με υπαιτιότητα της εργοδότριας πλευράς, την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και την επιβολή των προβλεπόμενων από την εργατική νομοθεσία κυρώσεων.

Δείτε την καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας: