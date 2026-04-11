Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το σχέδιο του για αλλαγές μόλις αναλάβει τον βρετανικό θρόνο

Ένα πρόσωπο από την βασιλική οικογένεια εξετάζει να έχει στο πλευρό του ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ένα μικρότερο βασιλικό σχήμα με λιγότερα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, φέρεται να σχεδιάζει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όταν ανέβει στον βρετανικό θρόνο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ενδέχεται να εξετάζει και τη νέα γενιά εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας που θα εκπροσωπούν στον δημόσιο βίο το στέμμα. Ο κατάλογος των ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, καθώς ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 για να ζήσουν στις ΗΠΑ, ενώ ο Άντριου Μαουντμπάτεν- Ουίνδσορ έχει χάσει τους τίτλους του και έχει αποκλειστεί από τη δημόσια ζωή εξαιτίας του σκανδάλου Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Daily Mail, Κρίστοφερ Γουίλσον ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ενδέχεται να εξετάζει να αναθέσει στην ξαδέρφη του, λαίδη Λουίζ Ουίνδσορ έναν πιο κεντρικό ρόλο. Η λαίδη Λουίζ Ουίνδσορ είναι κόρη πρίγκιπα Έντουαρντ και της Σόφι, δούκισσας του Εδιμβούργου.

Αναφορικά με το γεγονός ότι είναι λίγα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχουν εμφανιστεί δημόσια τους τελευταίους μήνες, ο Κρίστοφερ Γουίλσον δήλωσε στην εφημερίδα: «Αυτό κάνει την 22χρονη λαίδη Λουίζ Ουίνδσορ μια υποψήφια-έκπληξη. Η 22χρονη γοητεύει όλους όσους τη συναντούν και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα και χρήσιμο πλεονέκτημα για τη βασιλική ομάδα. Ωστόσο, η μητέρα της Σόφι, η οποία προστατεύει υπερβολικά την κόρη της, είναι εξίσου πιθανό να θέλει να την κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Ο ειδικός σε θέματα βασιλικής οικογένειας αναφέρθηκε επίσης στον μικρότερο αδελφό της Λαίδης Λουίζ, τον 18χρονο Τζέιμς, ο οποίος θα μπορούσε να αναλάβει έναν βασιλικό ρόλο. «Λίγα είναι γνωστά για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του ή για το αν θα επιθυμούσε να υπηρετήσει ως μέλος της πρώτης γραμμής της βασιλικής οικογένειας – ακόμη και αν ο Ουίλιαμ το επιθυμούσε. Αυτή τη στιγμή είναι μαθητής στο Ράντλεϊ, το δημόσιο σχολείο του Μπέρκσαϊρ», είπε ο Γουίλσον.

