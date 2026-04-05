Πάσχα στο Ουίνδσορ: Η ηχηρή επάνοδος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στις παραδόσεις

Ύστερα από δύο χρόνια απουσίας και τη νικηφόρα μάχη με τον καρκίνο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκαν ξανά μαζί με ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

  • Η Κέιτ Μίντλετον, ο Πρίιπας Ουίλιαμ και τα παιδιά τους γιόρτασαν το Πάσχα μαζί με τη βασιλική οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ.
  • Ο Πρίγκιπας Τζορτζ, η Πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο Πρίγκιπας Λούι συμμετείχαν στην πασχαλινή λειτουργία συνοδεύοντας τους γονείς τους.
  • Η οικογένεια επέστρεψε στην πασχαλινή λειτουργία μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω της διάγνωσης καρκίνου της Κέιτ Μίντλετον.
  • Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση.
  • Στο σπίτι των Ουαλών, το Πάσχα περιλαμβάνει παραδόσεις με σοκολάτα και οικογενειακό χιούμορ.
Σε μια επιστροφή στις αγαπημένες παραδόσεις του Παλατιού, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά γιόρτασαν φέτος το Πάσχα μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ενώθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για την πασχαλινή ακολουθία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, την Κυριακή 5 Απριλίου.

Ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 7χρονος πρίγκιπας Λούι περπάτησαν στο πλευρό των γονιών τους κατά την άφιξή τους στην εκκλησία. Σημειώνεται πως ο Τζορτζ και η Σάρλοτ έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην πασχαλινή λειτουργία το 2022, ενώ ο μικρός Λούι ακολούθησε την επόμενη χρονιά. Όλα τα μέλη της οικογένειας επέλεξαν επίσημη ενδυμασία, με τους δύο γιους να συντονίζουν στιλιστικά τις εμφανίσεις τους με εκείνη του πατέρα τους.

Μια σημαντική επιστροφή έπειτα από δύο χρόνια απουσίας

Αν και ο 43χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ και η 44χρονη Κέιτ Μίντλετον τηρούν την παράδοση του Πάσχα από την παιδική τους ηλικία, το ζευγάρι είχε απουσιάσει από την ετήσια εκδήλωση τόσο το 2024 όσο και το 2025. Η φετινή τους παρουσία σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη επιστροφή στην κανονικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια δεν παρέστη στη λειτουργία του 2024, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα η πριγκίπισσα Κέιτ είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της με καρκίνο, επιλέγοντας να περάσει τις γιορτές ιδιωτικά με τα παιδιά της. Τον Ιανουάριο του 2025, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε με ανακούφιση πως ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση.

Πέρυσι, η οικογένεια πέρασε το Πάσχα μακριά από το Ουίνδσορ, στην εξοχική τους κατοικία στο Νόρφολκ, όπου συνηθίζουν να αποσύρονται κατά τις σχολικές διακοπές. Εκεί, η οικογένεια ακολουθεί πιο χαλαρές παραδόσεις, όπως το καθιερωμένο κυνήγι αυγών στον κήπο.

Σοκολάτα και χιούμορ στο σπίτι των Ουαλών

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε αποκαλύψει παλαιότερα πως οι ημέρες αυτές στο σπίτι τους περιλαμβάνουν πολλά γλυκά. «Θα καταναλωθεί πολλή σοκολάτα εδώ, μην ανησυχείτε!» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε παλαιότερη επικοινωνία του, με την Κέιτ να συμπληρώνει γελώντας: «Εσύ συνεχίζεις να την απολαμβάνεις!».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το πριγκιπικό ζεύγος έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ, αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Πάσχα.

*Με πληροφορίες από People

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ