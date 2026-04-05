Πάσχα στο Ουίνδσορ: Η ηχηρή επάνοδος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στις παραδόσεις

Σε μια επιστροφή στις αγαπημένες παραδόσεις του Παλατιού, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά γιόρτασαν φέτος το Πάσχα μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ενώθηκαν με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για την πασχαλινή ακολουθία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, την Κυριακή 5 Απριλίου.

Ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο 7χρονος πρίγκιπας Λούι περπάτησαν στο πλευρό των γονιών τους κατά την άφιξή τους στην εκκλησία. Σημειώνεται πως ο Τζορτζ και η Σάρλοτ έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην πασχαλινή λειτουργία το 2022, ενώ ο μικρός Λούι ακολούθησε την επόμενη χρονιά. Όλα τα μέλη της οικογένειας επέλεξαν επίσημη ενδυμασία, με τους δύο γιους να συντονίζουν στιλιστικά τις εμφανίσεις τους με εκείνη του πατέρα τους.

Μια σημαντική επιστροφή έπειτα από δύο χρόνια απουσίας

Αν και ο 43χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ και η 44χρονη Κέιτ Μίντλετον τηρούν την παράδοση του Πάσχα από την παιδική τους ηλικία, το ζευγάρι είχε απουσιάσει από την ετήσια εκδήλωση τόσο το 2024 όσο και το 2025. Η φετινή τους παρουσία σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη επιστροφή στην κανονικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια δεν παρέστη στη λειτουργία του 2024, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα η πριγκίπισσα Κέιτ είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της με καρκίνο, επιλέγοντας να περάσει τις γιορτές ιδιωτικά με τα παιδιά της. Τον Ιανουάριο του 2025, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε με ανακούφιση πως ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση.

Πέρυσι, η οικογένεια πέρασε το Πάσχα μακριά από το Ουίνδσορ, στην εξοχική τους κατοικία στο Νόρφολκ, όπου συνηθίζουν να αποσύρονται κατά τις σχολικές διακοπές. Εκεί, η οικογένεια ακολουθεί πιο χαλαρές παραδόσεις, όπως το καθιερωμένο κυνήγι αυγών στον κήπο.

Σοκολάτα και χιούμορ στο σπίτι των Ουαλών

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε αποκαλύψει παλαιότερα πως οι ημέρες αυτές στο σπίτι τους περιλαμβάνουν πολλά γλυκά. «Θα καταναλωθεί πολλή σοκολάτα εδώ, μην ανησυχείτε!» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε παλαιότερη επικοινωνία του, με την Κέιτ να συμπληρώνει γελώντας: «Εσύ συνεχίζεις να την απολαμβάνεις!».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το πριγκιπικό ζεύγος έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ, αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Πάσχα.

*Με πληροφορίες από People

