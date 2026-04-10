Τα 15 δευτερόλεπτα που έμπλεξαν Μελάνια - Μακρόν στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Snapshot Ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο εμπλέκει τη Μελάνια Τραμπ και τον Εμανουέλ Μακρόν στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Υποστηρίχθηκε ότι ο Μακρόν δημοσίευσε το βίντεο, αλλά δεν υπάρχει καμία επίσημη ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα που να το επιβεβαιώνει.

Η αρχική εικόνα προέρχεται από μια σελίδα σάτιρας στο Facebook και περιγράφεται ως ψηφιακά αλλοιωμένη και παρωδία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης με παραμορφώσεις και ανακρίβειες στα χέρια και τα χαρακτηριστικά.

Οι επίσημες φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν δεν ταιριάζουν με την εικόνα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Ένα βίντεο κλιπ διάρκειας 15 δευτερολέπτων που διακινείται το τελευταίο διάστημα στο διαδίκτυο και έχει γίνει viral, έδωσε νέα «ζωή» στο σκάνδαλο Έπσταϊν, εμπλέκοντας τόσο την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, όσο και τον Γάλλο πρόεδρο, με την Μελάνια Τραμπ να προχωρά σε μία δήλωση ξεκαθαρίζοντας για τις σχέσεις της με τον σεξουαλικό παραβάτη και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Πώς εμπλέκεται ο Μακρόν

Όλα ξεκινούν από τους λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας, που με αναρτήσεις στο X υποστηρίζουν ότι ο Γάλλος Πρόεδρος δημοσίευσε ένα κλιπ 15 δευτερολέπτων με τον παιδεραστή να φιλάει την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η οποία κάθεται στην αγκαλιά του.

Ωστόσο, σε καμία πρόσφατη ή έστω παλαιότερη ενέργεια του Μακρόν στα προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα, δεν διαπιστώνεται η υποτιθέμενη ανάρτηση.

Η παλαιότερη ανιχνεύσιμη έκδοση της εικόνας χρονολογείται στις 5 Φεβρουαρίου 2026, δημοσιεύτηκε στο Facebook από έναν λογαριασμό που αυτοπροσδιορίζεται ως σελίδα σάτιρας και μιμιδίων, όπως αποκαλύπτει το wionews. Αυτό είναι περισσότερο από δύο μήνες πριν εμφανιστεί ο ισχυρισμός για τον Μακρόν. Η ανάρτηση στο Facebook διευκρινίζει ότι η εικόνα είναι, στην πραγματικότητα, «Ψηφιακά αλλοιωμένη» και «παρωδία».

Macron posted this today.



That’s Melania’s first pump, Jeff Epstein. pic.twitter.com/TKfBDFN3Nm — Dean Blundell?? (@ItsDeanBlundell) April 8, 2026

Η εικόνα φέρει έναν σειριακό αριθμό ώστε να μοιάζει με αυτούς που χρησιμοποιούνται για την εύρεση υλικού στα αρχεία Έπσταϊν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά δεν υπήρξε κατά τη έρευνα αντιστοίχιση.

Επίσης οι εν λόγω εικόνες στα επίσημα αρχεία δεν δείχνουν το πρόσωπο της γυναίκας στην εικόνα, το οποίο προστατεύεται. Επιπλέον, η θέση των χεριών του Έπσταϊν στις φωτογραφίες είναι διαφορετική από αυτή που κοινοποιείται στο διαδίκτυο, ενώ καμία δεν δείχνει τον Έπσταϊν να φοράει δαχτυλίδι.

Μια προσεκτική ματιά στα χέρια του δείχνει επίσης αυτό που φαινόταν να είναι ένα παραμορφωμένο χέρι, με δύο από τα δάχτυλα του Έπσταϊν φαινομενικά συγχωνευμένα μεταξύ τους.

Συμπερασματικά η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.