Χανιά: Απαγορευτικό απόπλου από και προς τη Σούδα λόγω θυελλωδών ανέμων

Γενικό απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ το βράδυ του Σαββάτου (10/01) από και προς το λιμάνι της Σούδας, λόγω θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη, σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Ο κόσμος που έχει επιβιβαστεί ήδη στο πλοίο, θα περιμένει να δει κατά τη διάρκεια της νύχτας πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Αν δεν κοπάσουν οι άνεμοι, τα πλοία θα αναχωρήσουν για την Κρήτη το πρωί, πιθανότατα στις 08:00, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Νωρίτερα, ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες επέλεξαν να μην πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ωρών.

Στα λιμάνια βρέθηκαν το πρωί αρκετοί ταξιδιώτες ώστε να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και να ενημερωθούν σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές αλλά και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Συνεχίζονται οι ισχυροί άνεμοι

Αύριο (11/01), οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και το πρωί στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.