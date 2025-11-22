Ακίνητα: Πού υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

Η αναζήτηση οικογενειακής κατοικίας έως 600 ευρώ έχει γίνει σχεδόν αδύνατη σε ολόκληρη την Αττική. Όπως εξηγεί στο Newsbomb ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates., η ανάγκη για οικονομικές κατοικίες είναι σήμερα «το μείζον θέμα» για όσους είτε λήγει το μισθωτήριό τους είτε θέλουν να κάνουν οικογένεια και αναζητούν σπίτι με δύο υπνοδωμάτια.

«Ξέρουμε ότι οι τιμές είναι σε υψηλά επίπεδα, τα διαθέσιμα ακίνητα είναι λιγοστά και η ζήτηση μεγάλη, αλλά παρακαλώ ενημερώστε μας αν υπάρξει μια ευκαιρία» είναι η πρώτη φράση που ακούει όπως λέει από τους υποψήφιους ενοικιαστές.

Περιοχή Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων με 2Υ/Δ έως 600€ 2022 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων με 2Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2023 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων με 2Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2024 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων με 2Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2025 Βόρεια Προάστια 0,71% 1,15% 0,22% 0,1% Αθήνα Κέντρο 19,96% 17,41% 6,37% 3,59% Δυτικά Προάστια 35,58% 23,3% 15,09% 9,3% Νότια Προάστια 4,03% 1,43% 0,55% 0,62% Πειραιάς 35,46% 15% 4,2% 4% Υπόλοιπο Αττικής 27,20% 17% 11% 14,21%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες 80-110 άνω του 1ου ορόφου με 2-3ΥΔ

Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα ζητούμενα ενοίκια έχουν αυξηθεί έως και 55%, ενώ η διαθεσιμότητα οικογενειακών κατοικιών μέχρι 600 ευρώ μειώνεται δραματικά σε όλες τις περιοχές.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική:

Στο κέντρο της Αθήνας, μόλις 3,59% των διαθέσιμων κατοικιών δεν ξεπερνούν τα 600 ευρώ.

Στα Δυτικά Προάστια η διαθεσιμότητα έχει πέσει στο 9,3%, από 35% το 2022.

Στον Πειραιά το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 4%.

Στο Υπόλοιπο Αττικής, όπου παλαιότερα υπήρχαν περισσότερες επιλογές, η διαθεσιμότητα βρίσκεται πλέον στο 14,21%.

Ο Θέμης Μπάκας σημειώνει πως η εκτόξευση των ενοικίων έχει πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών: «Το κόστος στέγασης στην Ελλάδα έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος ακόμη και ενός “καλού” μισθού». Παράλληλα, οι αυξήσεις στα ενοίκια από το 2018 αγγίζουν το 45%, ενώ οι μισθοί έχουν ανέβει μόλις κατά 20%.

Αθήνα Κέντρο Ποσοστό διαθεσιμότητας Ακινήτων με 2 Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2023 Ποσοστό διαθεσιμότητας Ακινήτων με 2 Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2024 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων με 2Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2025 Θυμαράκια 85% 20% 20% Άγιος Ελευθέριος 66,6% 20% 17,64% Πλατεία Αττικής 64,28% 23,07% 16,67% Άγιος Παντελεήμονας 45,45% 40% 16,50% Πατήσια 40,2% 46,15% 20,25% Πλατεία Αμερικής 40% 8,33% 25% Σεπόλια 36,36% 57,14% 11,11% Κυψέλη 30% 7,69% 6,28% Μεταξουργείο 22,7% 0% 3,70% Γουδή 6,45% 4,54% 0% Γκύζη-Πεδίον Άρεως 4,65% 0% 0% Αμπελόκηποι-Πεντάγωνο 1,69% 1,08% 0,47% Ιλίσια 1,69% 0% 0% Παγκράτι 0,81% 0% 0% Νέος Κόσμος 0% 0% 0,96% Κολωνάκι-Λυκαβηττός 0% 0% 0% Μετς 0% 0% 0%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες 80-110 άνω του 1ου ορόφου με 2-3ΥΔ

Αθήνα Κέντρο: Παραδείγματα οικογενειακών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 600€

ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ ΟΡΟΦΟΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΕ € Πλατεία Βάθης 89 1ος 1955 530 Νέα Κυψέλη 80 1ος 1962 550 Γκράβα, Πατήσια* 80 1ος 1970 500 Άνω Πατήσια* 80 1ος 1974 580 Άγιος Ελευθέριος 95 2ος 1977 580 Σεπόλια 100 3ος 1980 600 Όσιος Λουκάς, Πατήσια* 85 2ος 1980 600 Νέος Κόσμος * 85 2ος 1970 600

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικία 80τμ-110τμ, άνω του 1ου ορόφου με 2-3Υ/Δ, *Μερικώς Ανακαινισμένο, **Πλήρως Ανακαινισμένο

Ακόμη και στις άλλοτε οικονομικές περιοχές του κέντρου, όπως Θυμαράκια, Άγιος Ελευθέριος, Κυψέλη και Πλατεία Αμερικής, η προσφορά οικονομικών κατοικιών έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του E-Real Estates, «η πλειονότητα των διαθέσιμων κατοικιών στο κέντρο είναι κατασκευής έως το 1980 και συχνά απαιτούν σημαντικές εργασίες».

Δυτικά Προάστια: Παραδείγματα οικογενειακών κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 600€

ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Μ ΟΡΟΦΟΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΕ € Αιγάλεω* 85 1ος 1960 500 Νέα Χαραυγή, Καματερό * 95 1ος 1987 600 Ριμινιτών, Ίλιον 92 2Ος 1980 600

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικία 80τμ-110τμ, άνω του 1ου ορόφου με 2-3Υ/Δ, *Μερικώς Ανακαινισμένο, **Πλήρως Ανακαινισμένο

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται στα Δυτικά Προάστια — όπου η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα συναντάται σε Αγίους Αναργύρους, Αγία Βαρβάρα και Ίλιον — αλλά και στο Υπόλοιπο Αττικής, όπου μόνο τα Μέγαρα και σε μικρότερο βαθμό η Κερατέα προσφέρουν ακόμη επιλογές κάτω από 600 ευρώ.

Υπόλοιπο Αττικής Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων με 2Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2023 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων με 2Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2024 Ποσοστό διαθεσιμότητας ακινήτων με 2Υ/Δ έως 600€ Δεκέμβριος 2025 Μέγαρα 25% 20% 25% Κερατέα 22,22% 12,5% 11,11% Ανάβυσσος 14,2% 0% 9,52% Πόρτο Ράφτη 14,2% 0% 4,64% Ραφήνα 8,65% 10% 8,33%

Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες Αγγελιών Ακινήτων/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, κατοικίες 80-110 άνω του 1ου ορόφου με 2-3ΥΔ

Συνολικά, η αγορά ενοικίων στην Αττική δείχνει να στενεύει επικίνδυνα για τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες που αναζητούν αξιοπρεπή και οικονομική κατοικία. «Η ζήτηση είναι τεράστια και οι ευκαιρίες ελάχιστες», καταλήγει ο Θέμης Μπάκας.

