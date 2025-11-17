Αλλάζουν όλα στις μεταβιβάσεις ακινήτων - Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις πραγματικές τιμές πώλησης

Στην υπόθεση που οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση, το συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου του 2008 ανέγραφε τίμημα 383.815,99 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές συναλλαγές απέδειξαν ότι το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε ήταν 650.000 ευρώ!

Δημήτρης Δρίζος

Αλλάζουν όλα στις μεταβιβάσεις ακινήτων - Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις πραγματικές τιμές πώλησης
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εποχή που οι φορολογούμενοι δήλωναν στο συμβόλαιο την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου και πλήρωναν «κάτω από το τραπέζι» υψηλότερα ποσά φαίνεται να ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πλέον παρακολουθεί τα τραπεζικά ίχνη των πληρωμών και, όταν διαπιστώνει διαφορές, αναπροσαρμόζει τον φόρο μεταβίβασης και επιβάλλει πρόστιμα, όπως επιβεβαιώνει η πρόσφατη απόφαση 848/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση 848/2025 και ο νέος τρόπος φορολόγησης

Στην υπόθεση που οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση, το συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου του 2008 ανέγραφε τίμημα 383.815,99 ευρώ, ενώ οι τραπεζικές συναλλαγές απέδειξαν ότι το πραγματικό ποσό που καταβλήθηκε ήταν 650.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ, βασιζόμενη στα τραπεζικά δεδομένα, αναπροσάρμοσε τον φόρο μεταβίβασης και επέβαλε πρόστιμο για ανακριβή δήλωση τιμήματος. Το Διοικητικό Εφετείο, εφαρμόζοντας ευνοϊκότερο μεταγενέστερο καθεστώς, μείωσε το πρόστιμο στο 25% της αποκρυβείσας διαφοράς.

Αυτή η απόφαση καθιστά σαφές ότι η ουσιαστική φορολογική πραγματικότητα υπερισχύει της τιμής που αναγράφεται τυπικά στο συμβόλαιο. Αν τα τραπεζικά στοιχεία αποδεικνύουν υψηλότερο τίμημα, αυτό λαμβάνεται υπόψη για τη φορολόγηση.

Πλήρης ψηφιακή παρακολούθηση και αυστηροί έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ έχει εντείνει τους ελέγχους στις μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω διασταυρώσεων τραπεζικών κινήσεων, ηλεκτρονικών δηλώσεων και άλλων ψηφιακών εργαλείων, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την απόκρυψη υψηλότερης αξίας. Παλαιότερα, το «κόλπο» της αγοράς βασιζόταν στην αναγραφή της αντικειμενικής αξίας στο συμβόλαιο και την παράλληλη καταβολή υπολοίπου με μετρητά ή μέσω λογαριασμών τρίτων.

Πλέον, η υποχρεωτική χρήση τραπεζικών μέσων και τα πρόστιμα που ξεκινούν από 10% και μπορούν να φτάσουν έως και 500.000 ευρώ για ποσά εκτός τραπεζικού συστήματος αποθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές.

Η νέα νομολογία και ο αυστηρός έλεγχος προκαλούν αλλαγές στην αγορά ακινήτων, όπου η «παραδοσιακή» πρακτική δήλωσης χαμηλότερης αξίας στο συμβόλαιο έχει πλέον σημαντικό ρίσκο.

Η ΑΑΔΕ εξετάζει χιλιάδες συμβόλαια, με τις διαφορές στο τίμημα να αποτελούν κύριο λόγο επανεξέτασης φακέλων. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το πραγματικό ποσό που κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό καθορίζει τη φορολογητέα αξία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και να δηλώνουν αληθινά στοιχεία στις αγοραπωλησίες, αποφεύγοντας πρακτικές που πλέον εντοπίζονται εύκολα και τιμωρούνται αυστηρά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτή την περιοχή της Γης θα πέσει πιθανότατα το επόμενο διαστημικό αντικείμενο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το σπίτι στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη (βίντεο)

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας: Το «αγκάθι» της Ταϊβάν και οι φόβοι γενικευμένης σύρραξης

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα influencer ξετρύπωσε την ερωμένη του Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή συντρόφου της που κρυβόταν σε ντουλάπα - Δείτε το βίντεο με τις 2,4 εκατ. προβολές

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το χόμπι των δισεκατομμυριούχων: Ο Μπιλ Γκέιτς λατρεύει το σπορ που προσθέτει χρόνια, ευτυχία και επιτυχία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πως έχει καρκίνο - «Μην εγκαταλείπεις ποτέ»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: «Έτσι σκοτώνεσαι και σκοτώνεις» - Σοκαριστικές εικόνες

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για βιασμό 36χρονης – Την εκβίαζε με άσεμνες φωτογραφίες

10:35ΕΛΛΑΔΑ

«Μας περικύκλωσαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, ήταν μια κακή στιγμή»: Η Ράνια Καρατζαφέρη ήταν η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 81χρονη κατάφερε να αποτρέψει γνωστή τηλεφωνική απάτη

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο ιατρικό περιστατικό: Άνδρας έφτασε τους 600 παλμούς το λεπτό

10:20MEETING POINT

Η μπίλια που κόλλησε οδηγώντας τα κόμματα σε βήμα σημειωτόν

10:06LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Φαίη Σκορδά – Τι συμβαίνει

10:00ΥΓΕΙΑ

50 χρόνια ΥΓΕΙΑ: Μισός αιώνας στην κορυφή της υγείας, με ευθύνη για τη ζωή

09:59ΜΠΑΣΚΕΤ

«Σλούκας… εμπιστοσύνη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χειμώνας προ των πυλών - Η πρόβλεψη του «ΗΡΑΚΛΗ» για την Ελλάδα

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για επέτειο Πολυτεχνείου: «Τα συνθήματα των φοιτητών αντηχούν ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Βιετνάμ: Κατολίσθηση «έθαψε» λεωφορείο - Έξι νεκροί, 19 τραυματίες - Δείτε φωτογραφίες

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις μεταβιβάσεις ακινήτων - Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις πραγματικές τιμές πώλησης με το δηλωθέν τίμημα και επιβάλλει πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

10:35ΕΛΛΑΔΑ

«Μας περικύκλωσαν σαν να ήμασταν εγκληματίες, ήταν μια κακή στιγμή»: Η Ράνια Καρατζαφέρη ήταν η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό

06:57WHAT THE FACT

Χάκερ με 30 χρόνια εμπειρίας αποκαλύπτει τα πιο τρομακτικά που έχει δει στο dark web

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Πού βρίσκεται ο «Μορφωμένος», το τανκ που γκρέμισε την πύλη στις 17 Νοεμβρίου 1973

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Η συνομιλία που «έκαψε» την πρώην αθλήτρια της ενόργανης - Ο διάλογος με τον αδελφό της

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Παίκτρια του GNTM αποκάλυψε πως έχει καρκίνο - «Μην εγκαταλείπεις ποτέ»

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα influencer ξετρύπωσε την ερωμένη του Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή συντρόφου της που κρυβόταν σε ντουλάπα - Δείτε το βίντεο με τις 2,4 εκατ. προβολές

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

11:11ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιος συναγερμός: Πέρασε στον άνθρωπο ο Η5Ν5 - Τα συμπτώματα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τον Δεκέμβριο - Ο πολικός στρόβιλος κρίνει τα «λευκά» Χριστούγεννα

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις μεταβιβάσεις ακινήτων - Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τις πραγματικές τιμές πώλησης με το δηλωθέν τίμημα και επιβάλλει πρόστιμα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το σπίτι στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη (βίντεο)

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας: Το «αγκάθι» της Ταϊβάν και οι φόβοι γενικευμένης σύρραξης

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: «Έτσι σκοτώνεσαι και σκοτώνεις» - Σοκαριστικές εικόνες

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια στο Πολυτεχνείο «ανέβασε» ο Γεωργιάδης - «Ντροπή τους!»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μηνύσεις του Πιερρακάκη, οι γαλάζιοι υπουργοί και ο επιχειρηματίας με τα μασατζίδικα, ο λογαριασμός του Ελβετικού, ο πραγματικός λογαριασμός της (όχι ελεγκτικής) Deloitte, το άμεσο όφελος για τον AKTOR και Αμερικάνοι και η επόμενη ημέρα σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αεριογόνος γάγγραινα στην Ουκρανία: Πόσο επικίνδυνη είναι η λοίμωξη που θυμίζει Α' Παγκόσμιο Πόλεμο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ