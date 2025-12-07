Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Πότε ξεκινάει η καταβολή χρημάτων

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου για το έτος 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου και της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συντάξεις Ιανουαρίου για τους μη μισθωτούς

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 2,5 εκατ. μη μισθωτούς την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Συντάξεις Ιανουαρίου για τους μισθωτούς

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Διαβάστε επίσης