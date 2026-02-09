Το KGM Torres απέκτησε και υβριδική έκδοση – Πόσο κοστίζει
Το KGM Torres HEV έρχεται να ενισχύσει τη γκάμα της κορεατικής μάρκας στην ευρωπαϊκή αγορά, εκφράζοντας με σαφήνεια τη φιλοσοφία της γύρω από τη σύγχρονη υβριδική τεχνολογία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πρόκειται για ένα C-SUV που συνδυάζει αστική πρακτικότητα, μεγάλους χώρους και έναν «σκληροτράχηλο» χαρακτήρα.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το KGM Torres απέκτησε και υβριδική έκδοση – Πόσο κοστίζει
10:43 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Σιγουριά στη Νέα Δημοκρατία από την αναταραχή στην αντιπολίτευση
10:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φλώρινα: Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων - Εννέα συλλήψεις
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Οι τεχνολογίες της Formula 1 θα περάσουν στα μοντέλα παραγωγής
11:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ