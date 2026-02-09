Σιγουριά στη Νέα Δημοκρατία από την αναταραχή στην αντιπολίτευση

Στιγμιότυπο από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πιτας της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ξεκινά και πάλι από σήμερα η… περίοδος της κοπής της πίτας έπειτα από συνεχείς αναβολές λόγω της τραγωδίας στα Τρίκαλα αλλά και στη Ρουμανία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε πως επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση καθώς όσο περισσότερο κόσμο μαζέψει κανείς τόσο και η μεγαλύτερη δυναμική που δημιουργείται ενώ διαμορφώνονται και οι πρώτες… συμμαχίες ενόψει των εκλογών, που όπως μας έχει ανακοινώσει η γάτα θα πραγματοποιηθούν σε 13 μήνες από σήμερα.

Σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο ΟΑΚΑ, όχι στον αγωνιστικό χώρο αλλά σε πολυτελή αίθουσα, θα κόψει την πίτα του ο Κωστής Χατζηδάκης όπου αναμένεται κοσμοσυρροή.

Ανάλογη εκδήλωση, παρουσία και του μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα εγκαινιάσει το πολιτικό του γραφείο στο Νέο Ψυχικό.

Ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα και έχει ήδη αρχίσει τις επαφές, έχοντας διαμορφώσει όπως μαθαίνω και τις απαραίτητες συμμαχίες εκεί στα βόρεια.

Γενικά τέτοιες εκδηλώσεις δημιουργούν και μία σχετική συσπείρωση της κομματικής βάσης καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αποδυναμωθεί ο ρόλος των κομματικών οργανώσεων.

Και αν στην Αθήνα και… από τη Λάρισα και κάτω τα πράγματα είναι καλύτερα, η κατάσταση στη βόρεια Ελλάδα προβληματίζει ιδιαίτερα την κυβέρνηση που βλέπει να συνεχίζεται η αιμορραγία, κυρίως προς τα δεξιά της.

Μαθαίνω μάλιστα πως στην Πειραιώς ψάχνουν στελέχη με λαϊκό έρεισμα για να ανανεώσουν λίγο τις λίστες αλλά το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς υπάρχει απροθυμία.

Το κλίμα πάντως που μου μεταφέρει η γάτα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι κακό καθώς η αναταραχή που υπάρχει γενικά στην αντιπολίτευση αφήνει πολλές ελπίδες για ανάκαμψη της ΝΔ και για κάτι καλό στις εκλογές.

Κάτι ο Τσίπρας, κάτι η Καρυστιανού, κάτι το ΠΑΣΟΚ που δεν ανακάμπτει με τίποτα και στα κεντρικά εκτιμούν πως ο κόσμος θα επιλέξει τη λογική της σταθερότητας και της, σταδιακής έστω , ανάκαμψης.

Ικανοποίηση έχουν δημιουργήσει επίσης στο Μαξίμου και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για το τι γίνεται ευρύτερα στον κόσμο καθώς η πλειοψηφία θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον καταλληλότερο για να διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα.

Ο πρωθυπουργός εξάλλου τις επόμενες μέρες θα μεταβεί σε Άγκυρα για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, από εκεί θα πάει Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής, θα πεταχτεί μέχρι το Μόναχο για μία σύνοδο για την ασφάλεια, στις 17 Φεβρουαρίου θα είναι στο Άμπου Ντάμπι και από εκεί θα πετάξει για την Ινδία όπου πέραν των επαφών που θα έχει σε ανώτατο επίπεδο θα μιλήσει και σε σύνοδο κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη.

Με όλα αυτά στο κεφάλι του, μαθαίνω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σταματήσει να σκέφτεται τον ανασχηματισμό ο οποίος και έχει πάει πιο… πίσω. Οι αλλαγές τις οποίες έχει εντοπίσει πως χρειάζεται το κυβερνητικό σχήμα θα πραγματοποιηθούν, αλλά όχι τώρα όπως με ενημερώνει η γάτα, η οποία και αν και γνωρίζει ποιοι και γιατί θα πάνε σπίτι τους αρνείται πεισματικά να μου τους αποκαλύψει τονίζοντας πως αρκεί που έχει καταλήξει ο πρόεδρος.

