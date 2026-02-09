Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral

Viral στα social media έγινε η αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην εμφάνιση του Ίλια Μαλίνιν, κατά τη διάρκεια αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ στο Μιλάνο, όπου ο 19χρονος Αμερικανός παρουσίασε ένα από τα πιο εντυπωσιακά προγράμματα της φετινής σεζόν.

Ο Σέρβος τενίστας βρισκόταν στις εξέδρες και παρακολουθούσε την προσπάθεια του Μαλίνιν, με την κάμερα να καταγράφει τις αντιδράσεις του τη στιγμή που ο νεαρός πατινέρ εκτελούσε άλματα υψηλής δυσκολίας με απόλυτη ακρίβεια.

Greatness recognising greatness ?



Novak Djokovic couldn’t believe what he was watching from Ilia Malinin ? pic.twitter.com/CFnpa9eKMi — TNT Sports (@tntsports) February 9, 2026

Ο Ίλια Μαλίνιν έχει ήδη ξεχωρίσει στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό πατινάζ, καθώς είναι ο πρώτος αθλητής που έχει εκτελέσει επιτυχημένα το τετραπλό άξελ σε επίσημο αγώνα, επίτευγμα που τον έχει φέρει στο επίκεντρο του αθλήματος.

Το στιγμιότυπο με τον Τζόκοβιτς να παρακολουθεί την εμφάνιση του Μαλίνιν συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια, με χρήστες να κάνουν λόγο για αναγνώριση ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές διαφορετικών αθλημάτων.

??A legendary reaction for a legendary performance



?⛸️#IliaMalinin on #NovakDjokovic? watching his skate:

"It was so unreal. I heard that after I landed my backflip, he stood there, hands on his head.

That's a once-in-a-lifetime moment."?#Figureskating #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/RgEVpyfGun — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) February 9, 2026

Ο ίδιος ο Μαλίνιν αναφέρθηκε αργότερα στη στιγμή που ο Τζόκοβιτς τον θαύμασε, αποκαλύπτοντας τι συνέβη αμέσως μετά την εμφάνισή του. «Ήταν απίστευτο. Άκουσα ότι αφού έκανα το backflip μου, στάθηκε όρθιος και έβγαλε το καπέλο του. Αυτή είναι μια στιγμή που συμβαίνει μόνο μια φορά στη ζωή», δήλωσε ο 19χρονος πατινέρ.

