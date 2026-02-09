Υπεγράφη σύμβαση 10 εκατ. ευρώ για την ανέγερση δεύτερου Γενικού Λυκείου στον Ασπρόπυργο

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προχώρησε στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου.

Η σύμβαση, που συνυπεγράφη από τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Ιωάννη Ηλία, αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος σχολικής στέγης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της περιοχής.

Αυτό γιατί εδώ και χρόνια ο Ασπρόπυργος διαθέτει μόνο ένα Γενικό Λύκειο, στο οποίο φοιτούν περισσότερα από 600 παιδιά, γεγονός που έχει δημιουργήσει προβλήματα υπερσυγκέντρωσης του μαθητικού πληθυσμού, δυσχεραίνοντας την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ανέγερση του νέου Γενικού Λυκείου, δυναμικότητας 300 μαθητών, προϋπολογίζεται ότι θα κοστίσει 9.880.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών. Η δε δημοπράτηση και εκτέλεσή του θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, το νέο σχολείο να κατασκευαστεί στο οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Ασπροπύργου που περικλείεται από τις οδούς Μακεδονομάχων, Διονυσίου Σολωμού, Νίκης και Παπάγου Αλεξάνδρου, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 7.117 τ.μ. Βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης, το σχολικό συγκρότημα συνολικής μικτής επιφάνειας 4.290 τ.μ. θα περιλαμβάνει:

12 αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 25 μαθητών η καθεμία

2 εργαστήρια πληροφορικής

1 εργαστήριο φυσικής

3 αίθουσες προσανατολισμού

και 2 αίθουσες ξένων γλωσσών.

Πλησίον της εισόδου θα δημιουργηθεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία θα λειτουργεί και ως γυμναστήριο, καθώς και διοικητικοί χώροι όπου θα φιλοξενούνται τα γραφεία διευθυντή – υποδιευθυντή, τα γραφεία των διδασκόντων και η γραμματεία.

Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια δύνανται να αναπτύσσονται και σε όροφο.

Στο υπόγειο του κτηρίου προβλέπονται χώροι στάθμευσης 20 οχημάτων και βοηθητικοί χώροι, όπως γενικό αρχείο, γενική αποθήκη, αποθήκη σχολικών ειδών, αποθήκη οργάνων γυμναστικής, καθώς και οι απαραίτητοι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ο περιβάλλων χώρος θα περιλαμβάνει ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης διαστάσεων 14x26 μ. και 9x18 μ. αντίστοιχα, σε ενιαίο χώρο, ενώ μεγάλο τμήμα του οικοπέδου θα παραμείνει ακάλυπτο και θα φυτευτεί κατάλληλα, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος και της ποιότητας ζωής των μαθητών.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε πως «η Παιδεία αποτελεί για την Περιφέρεια Αττικής στρατηγική προτεραιότητα και όχι απλώς μια τυπική θεσμική αρμοδιότητα. Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την ανέγερση του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προκειμένου να εξασφαλίσουμε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές υποδομές για τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς τους.

Ο Ασπρόπυργος για χρόνια αντιμετώπιζε έντονο πρόβλημα σχολικής στέγης και η Περιφέρεια έρχεται σήμερα να δώσει μια ξεκάθαρη και οριστική λύση, με έργα και όχι με λόγια. Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της περιφέρειας Αττικής, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και σχεδιάζουμε την Αττική του αύριο με προοπτική δεκαετιών. Σε στενή συνεργασία με τους οικείους Δήμους, συνεχίζουμε να υλοποιούμε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για όλους».

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας, σημείωσε πως «ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τη στενή, ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία που αναπτύξαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και οδήγησε σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την πόλη μας.

Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί το απαραίτητο θεσμικό βήμα ώστε να δρομολογηθεί η κατασκευή του 2ου Γενικού Λυκείου. Τίθενται οι βάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος σχολικής στέγης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη πως όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και πολιτική βούληση, ακόμη και χρόνια προβλήματα μπορούν να μπαίνουν σε σταθερή τροχιά οριστικής λύσης».