Margherita Hut: Το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης στα 4.554 μέτρα στις ιταλικές Άλπεις

Η Margherita Hut βρίσκεται χτισμένη στην κορυφή Punta Gnifetti, στον ορεινό όγκο Monte Rosa, κοντά στα σύνορα Ιταλίας-Ελβετίας. Το καταφύγιο πήρε το όνομά του από τη βασίλισσα της Ιταλίας, Μαργαρίτα της Σαβοΐας, η οποία εγκαινίασε την εγκατάσταση το 1893.

Αρχικά δημιουργήθηκε ως κέντρο έρευνας για την ιατρική σε μεγάλο υψόμετρο. Με την πάροδο των χρόνων, ωστόσο, εξελίχθηκε και σε ορειβατικό καταφύγιο που εξυπηρετεί αναρριχητές και έμπειρους πεζοπόρους.

