e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Από την 1η έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 81.760.000,00 ευρώ σε 94.230 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 3 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
  • από 1 έως 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

