e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου

Από την 1η έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 81.760.000,00 ευρώ σε 94.230 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 3 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

στις 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

από 1 έως 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: