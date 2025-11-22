Σπίτι μου 2: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Οι βασικοί όροι του προγράμματος

Στα 25.000€ το όριο για τους άγαμους και στα 39.000€ για τους μονογονείς (με προσαυξήσεις)

Newsbomb

Σπίτι μου 2: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Οι βασικοί όροι του προγράμματος
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση των εισοδηματικών κριτηρίων του στεγαστικού προγράμματος "Σπίτι μου 2", με στόχο να ενταχθούν άλλοι 8.000 έως 9.000 υποψήφιοι αγοραστές. Η αλλαγή αφορά όσους μέχρι σήμερα αποκλείονταν, παρά την πρόθεσή τους, λόγω υπέρβασης των αρχικών ορίων.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Με την επερχόμενη υπουργική απόφαση, τα εισοδηματικά όρια άνω των 10.000 ευρώ (το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα παραμένει αμετάβλητο) αυξάνονται σημαντικά, διαμορφούμενα ως εξής:

  1. Μονοπρόσωπα νοικοκυριά: Το όριο αυξάνεται στα 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ).

  2. Οικογένεια με ένα παιδί: Το όριο ανεβαίνει στα 40.000 ευρώ (από 33.000 ευρώ). Για κάθε επόμενο τέκνο, το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

  3. Μονογονεϊκές οικογένειες: Το όριο αυξάνεται στα 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.

Παράταση και χρηματοδοτικά δεδομένα

Η νέα απόφαση, η οποία αναμένεται σύντομα, προβλέπει επίσης παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο πρόγραμμα έως τις 31 Μαΐου 2026, αντί της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Λόγω αυτής της παράτασης, μετατίθεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 31 Αυγούστου 2026.

Μέχρι στιγμής, για το "Σπίτι μου 2" έχουν ήδη εγκριθεί 10.610 αιτήσεις, οι οποίες έχουν απορροφήσει 1,3 δισ. ευρώ από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες των επιπλέον 8.000 έως 9.000 δικαιούχων που θα ενταχθούν με τα νέα κριτήρια.

Βασικοί όροι του προγράμματος

Το πρόγραμμα "Σπίτι μου 2" απευθύνεται σε άτομα ή ζευγάρια ηλικίας από 25 έως 50 ετών για την αγορά πρώτης κατοικίας.

  • Ακίνητο: Η αξία του συμβολαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, η επιφάνεια τα 150 τ.μ., και η οικοδομική άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί έως και το έτος 2007.

  • Δάνειο: Καλύπτει έως το 90% της αξίας του σπιτιού, με ανώτατο όριο τα 190.000 ευρώ.

  • Χρηματοδότηση: Το 50% του δανείου για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (και το 75% για τους τρίτεκνους) παρέχεται με άτοκη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υπόλοιπο ποσό είναι έντοκο, μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε συμφωνία με το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά στα Σώματα Ασφαλείας - Αναλυτικοί πίνακες και ποσά

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος στο έλεος της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένοι κάτοικοι και εκτεταμένες ζημιές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε και άλλες κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τζει Ντι Βανς: «Αποκύημα φαντασίας» η θέση ότι μπορεί να έλθει «νίκη» της Ουκρανίας

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

07:13LIFESTYLE

Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δεν πρόκειται να κάνω ξανά το «Πάμε Πακέτo»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Με τοστ πνίγηκε η 13χρονη - Της το είχαν κόψει κομμάτια για να μην πνίγει

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία το «εκδοτικό φαινόμενο» του Αλέξη Τσίπρα - Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την «Ιθάκη»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκει

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ιταλία το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια - Αναζητούνται μοσχεύματα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο της 75χρονης σε τροχαίο - Ψάχνουν δομή για την ΑΜΕΑ κόρη της - Δεν είχε άλλον στον κόσμο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου 2: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Οι βασικοί όροι του προγράμματος

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό» είπε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Με το πιστόλι στον κρόταφοι Ζελένσκι και... Ευρωπαίοι - Τι συζητούν στο περιθώριο της G20 και γιατί ψάχνουν τα περιθώρια του Τραμπ

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Κίνα: Deal is a deal - Ακλόνητη η σχέση μας με ΗΠΑ και μηνύματα του πρωθυπουργού προς Τουρκία και Ρωσία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκει

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος στο έλεος της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένοι κάτοικοι και εκτεταμένες ζημιές

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Νοεμβρίου: Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Με άγγιξε περισσότερο από το κανονικό» είπε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Με τοστ πνίγηκε η 13χρονη - Της το είχαν κόψει κομμάτια για να μην πνίγει

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ανείπωτη τραγωδία με τον θάνατο της 75χρονης σε τροχαίο - Ψάχνουν δομή για την ΑΜΕΑ κόρη της - Δεν είχε άλλον στον κόσμο

01:30ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Ισλαμιστές απήγαγαν 227 μαθητές και καθηγητές από χριστιανικό σχολείο

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Με το πιστόλι στον κρόταφοι Ζελένσκι και... Ευρωπαίοι - Τι συζητούν στο περιθώριο της G20 και γιατί ψάχνουν τα περιθώρια του Τραμπ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ιταλία το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια - Αναζητούνται μοσχεύματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Κίνα: Deal is a deal - Ακλόνητη η σχέση μας με ΗΠΑ και μηνύματα του πρωθυπουργού προς Τουρκία και Ρωσία

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο -Αν δεν του αρέσει θα συνεχίσουν να πολεμούν - Ποια εδάφη καλείται να παραχωρήσει η Ουκρανία;

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στη «μάχη» και ο στρατός στην Ήπειρο - Βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκοι εμφανίστηκαν στον χώρο του ΤΕΦΑΑ - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ