Σπίτι μου 2: Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια - Οι βασικοί όροι του προγράμματος

Η κυβέρνηση προχωρά σε ουσιαστική αναβάθμιση των εισοδηματικών κριτηρίων του στεγαστικού προγράμματος "Σπίτι μου 2", με στόχο να ενταχθούν άλλοι 8.000 έως 9.000 υποψήφιοι αγοραστές. Η αλλαγή αφορά όσους μέχρι σήμερα αποκλείονταν, παρά την πρόθεσή τους, λόγω υπέρβασης των αρχικών ορίων.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Με την επερχόμενη υπουργική απόφαση, τα εισοδηματικά όρια άνω των 10.000 ευρώ (το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα παραμένει αμετάβλητο) αυξάνονται σημαντικά, διαμορφούμενα ως εξής:

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά: Το όριο αυξάνεται στα 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ). Οικογένεια με ένα παιδί: Το όριο ανεβαίνει στα 40.000 ευρώ (από 33.000 ευρώ). Για κάθε επόμενο τέκνο, το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες: Το όριο αυξάνεται στα 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.

Παράταση και χρηματοδοτικά δεδομένα

Η νέα απόφαση, η οποία αναμένεται σύντομα, προβλέπει επίσης παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο πρόγραμμα έως τις 31 Μαΐου 2026, αντί της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Λόγω αυτής της παράτασης, μετατίθεται και η τελική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 31 Αυγούστου 2026.

Μέχρι στιγμής, για το "Σπίτι μου 2" έχουν ήδη εγκριθεί 10.610 αιτήσεις, οι οποίες έχουν απορροφήσει 1,3 δισ. ευρώ από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες των επιπλέον 8.000 έως 9.000 δικαιούχων που θα ενταχθούν με τα νέα κριτήρια.

Βασικοί όροι του προγράμματος

Το πρόγραμμα "Σπίτι μου 2" απευθύνεται σε άτομα ή ζευγάρια ηλικίας από 25 έως 50 ετών για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Ακίνητο: Η αξία του συμβολαίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, η επιφάνεια τα 150 τ.μ., και η οικοδομική άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί έως και το έτος 2007.

Δάνειο: Καλύπτει έως το 90% της αξίας του σπιτιού, με ανώτατο όριο τα 190.000 ευρώ.

Χρηματοδότηση: Το 50% του δανείου για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (και το 75% για τους τρίτεκνους) παρέχεται με άτοκη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υπόλοιπο ποσό είναι έντοκο, μέσω τραπεζικού δανεισμού.

