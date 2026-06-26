Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια που έχουν «κλειδώσει» - Γιατί δεν θα δούμε τελικό Βραζιλία-Αργεντινή

Ο τελικός μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής αποκλείεται, καθώς οι δύο ομάδες μπορούν να συναντηθούν μόνο στα προημιτελικά

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια που έχουν «κλειδώσει» - Γιατί δεν θα δούμε τελικό Βραζιλία-Αργεντινή
AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με την προημιτελική φάση να πιθανόν να φέρει αντιμέτωπη την Βραζιλία με την Αργεντινή.
  • Η Νότια Αφρική προκρίθηκε για πρώτη φορά στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τη Νότια Κορέα και θα παίξει με τον Καναδά.
  • Η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στη φάση των «32», έχοντας προηγούμενη αναμέτρηση στο Μουντιάλ του 1994.
  • Οι ΗΠΑ θα παίξουν με τη Βοσνία
  • Ερζεγοβίνη, η οποία κάνει την παρθενική της εμφάνιση σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Ο τελικός μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής αποκλείεται, καθώς οι δύο ομάδες μπορούν να συναντηθούν μόνο στα προημιτελικά.
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Αρχίζει και ξεκαθαρίζει σιγά σιγά η εικόνα, σε ό,τι αφορά στις διασταυρώσεις για τις νοκ άουτ φάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Οι ευσεβείς πόθοι των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων να δουν τελικό μεταξύ της Βραζιλίας και της Αργεντινής δεν θα ευοδωθούν, καθώς τα δύο μεγαθήρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αν καταφέρουν να υπερκεράσουν τα εμπόδια που απλώνονται μπροστά τους, θα συναντηθούν στην προημιτελική φάση, δηλαδή στους «8».

Ποια ζευγάρια έχουν κλειδώσει

Βραζιλία-Ιαπωνία

Η Βραζιλία γνωρίζει ήδη την αντίπαλό της στη φάση των «32» του Μουντιάλ και δεν είναι άλλη από την Ιαπωνία. Οι δύο χώρες έχουν αναμετρηθεί μόλις μία φορά στο παρελθόν σε Μουντιάλ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Group F για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία. Η αναμέτρηση που θα δώσουν τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, για τη φάση των «32» του FIFA World Cup 2026 θα είναι η δεύτερη στην Ιστορία τους στη διοργάνωση. Σ' εκείνο το ματς, οι Λατινοαμερικάνοι είχαν νικήσει με 4-1 τους Ασιάτες.

Νότια Αφρική-Καναδάς

Η συνδιοργανώτρια χώρα του Καναδά, στις δύο προηγούμενες απόπειρές της (1986, 2022) για πρόκριση σε νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ δεν τα είχε καταφέρει. Τώρα, στο «σπίτι» της, το έκανε με εμφατικό τρόπο και φιλοδοξεί να γράψει Ιστορία, εκμεταλλευόμενη τις συγκυρίες που παρουσιάζονται μπροστά της. Η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής μετρά τέσσερις συμμετοχές σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου (1998, 2002, 2010 και 2026).

Στο φετινό Μουντιάλ 2026 έγραψε Ιστορία, καθώς πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης μετά από σημαντική πρόκριση επί της Νότιας Κορέας.

Ολλανδία-Μαρόκο

Ολλανδία και Μαρόκο είναι παλιοί γνώριμοι, καθώς έχουν αναμετρηθεί ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά όχι σε νοκ άουτ φάση. Στις 29/6 του 1994 για τη φάση των ομίλων, οι «Οράνιε» είχαν επικρατήσει των Αφρικανών με 2-1.

ΗΠΑ-Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Οι Αμερικανοί έχουν πραγματοποιήσει σπουδαία βήματα προόδου στο ποδόσφαιρο. Από το 1994 που διοργάνωσαν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι έπειτα, το άθλημα στη χώρα παρουσιάζει συνεχόμενη ανοδική τάση. Πλέον, αυτή η φουρνιά είναι η καλύτερη που είχε ποτέ η «αστερόεσσα» και τώρα, κόντρα στην «πρωτάρα» Βοσνία-Ερζεγοβίνη, φιλοδοξεί να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.

Το ίδιο ισχύει και για τους Βαλκάνιους που στην παρθενική τους εμφάνιση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκαν στα νοκ άουτ κι ελπίζουν να γράψουν κι αυτοί με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στη (σύντομη) Ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας τους.

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