Μουντιάλ 2026: Εθνική αργία στον Ισημερινό μετά την ιστορική πρόκριση στους «32»

Snapshot Ο Ισημερινός προκρίθηκε στη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων, για δεύτερη φορά στην ιστορία του.

Η νίκη με 2

1 επί της Γερμανίας εξασφάλισε την πρόκριση στον Ισημερινό, παρά την ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού και την ισοπαλία με το Κουρασάο.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα, κήρυξε εθνική αργία μετά την ιστορική νίκη της ομάδας.

Η Γερμανία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού τερμάτισε δεύτερη.

Η προηγούμενη παρουσία του Ισημερινού στη φάση νοκ άουτ του Μουντιάλ ήταν το 2006, όταν έφτασε μέχρι τα «16». Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα, κήρυξε σήμερα (26/6) εθνική αργία, μετά την ιστορική νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με 2-1 επί της Γερμανίας, που της χάρισε την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή που, παρά την κριτική, τις προσβολές και τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν, κατάφεραν να ανακάμψουν και να χαρίσουν αυτή την τεράστια χαρά σε ολόκληρη τη χώρα. Αύριο, αργία!», ανέφερε ο Νομπόα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Ισημερινός χρειαζόταν νίκη στην τελευταία αναμέτρησή του για τον 5ο όμιλο, την Πέμπτη, μετά την ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού και την ισοπαλία με το Κουρασάο.

Η ομάδα της Νότιας Αμερικής βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Γερμανία, όμως ανέτρεψε την κατάσταση και πανηγύρισε τη νίκη, προκαλώντας ξέσπασμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους που γέμισαν το New York/New Jersey stadium.

Η Γερμανία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού τερμάτισε δεύτερη μετά τη νίκη της με 2-0 επί του Κουρασάο.

Ο Ισημερινός προκρίθηκε ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων, εξασφαλίζοντας για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία του την παρουσία του στη φάση των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη ήταν το 2006, όταν έφτασε στη φάση των «16» στο Μουντιάλ της Γερμανίας.