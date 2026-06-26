Μουντιάλ 2026: Στους «32» το ψυχωμένο Εκουαδόρ μαζί με Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού

Η Γερμανία ήταν αδιάφορη και το ψυχωμένο Εκουαδόρ τη νίκησε με ανατροπή (2-1), φτάνοντας τους 4 βαθμούς και παίρνοντας σίγουρη πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες - Με Νορβηγία ή Γαλλία στους «32» η Ακτή Ελεφαντοστού (2-0 το Κουρασάο).

Ηλίας Λαλιώτης

Μουντιάλ 2026: Στους «32» το ψυχωμένο Εκουαδόρ μαζί με Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού
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Συναρπαστικό ήταν το φινάλε του 5ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, με τρεις ομάδες να παίρνουν εν τέλει το εισιτήριο για τη φάση των «32»!

Η Γερμανία ήταν ήδη πρώτη και καλύτερη, αλλά παρατάχθηκε με βασικούς παίκτες και προηγήθηκε 1-0, αλλά το Εκουαδόρ που ήθελε μόνο νίκη, έδειξε μαχητική ψυχή και με σπουδαία ανατροπή επικράτησε 2-1 και πήρε την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες της φάσης των ομίλων.

Από την πλευρά της, εύκολο έργο είχε η Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς επικράτησε με 2-0 κόντρα στο Κουρασάο διασφάλισε τη δεύτερη θέση και θα μάθει τον αντίπαλό της στα νοκ άουτ μετά την αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Νορβηγία (όποια χάσει κι έρθει δεύτερη).

Με τρομερή ανατροπή το Εκουαδόρ στους «32»

Με μία καταπληκτική εμφάνιση, το Εκουαδόρ νίκησε τη Γερμανία 2-1 στο Νιου Τζέρσεϊ και προκρίθηκε στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «Λα Τρικολόρ» ήθελε μόνο νίκη και τα κατάφερε, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη έκπληξη -έως τώρα- στο Μουντιάλ 2026. Οι Γερμανοί είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του 5ου ομίλου με 6 βαθμούς.

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Λιρόι Σανέ άνοιξε το σκορ άφηνοντας... υποσχέσεις για μια εύκολη βραδιά για τους Γερμανούς. Όμως οι παίκτες του Σεμπάστιαν Μπεκασέσε ήταν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα πρόκρισης. Ισοφάρισαν άμεσα (9΄) με έξοχο στους του Ανγκούλο από πάσα του Βίτε και κυριάρχησαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο, περιορίζοντας σε παθητικό ρόλο τη «Μάνσαφτ».

Με τους Τα, Ρούντιγκερ σε κακή μέρα και τον Νόιερ ξανά να μην εμπνέει εμπιστοσύνη, ο Ισημερινός πάλεψε για την έκπληξη, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πλάτα στο 74΄ και στο 78΄ ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε άλλη μία αδράνεια του Νόιερ και έγραψε το 2-1. Έτσι, ο Ισημερινός ο οποίος στο προηγούμενο ματς δεν κατάφερε να νικήσει το Κουρασάο, επιβλήθηκε 100% δίκαια της Γερμανίας και έφτασε τους 4 βαθμούς, που ουσιαστικά του εξασφαλίζουν θέση στην επόμενη φάση, ως ένας από τους 8 καλύτερους τρίτους.

ΕΚΟΥΑΔΟΡ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ (71΄ Εστουπινιάν), Ορντόνιες, Πάτσο, Βίτε, Φράνκο (64΄ Πρεσιάδο), Μ. Καϊσέδο, Γεμπόα (85΄ Τόρες), Βαλένσια (64΄ Ροντρίγκες), Πλάτα, Ανγκούλο (85΄ Ζ. Καϊσέδο)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Ρούντιγκερ, Τα, Κίμιχ (60΄ Τιό), Ράουμ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Βιρτς (73΄ Γκρος), Σάνε, Νμέτσα (64΄ Μπάιερ), Χάβερτς (60΄ Ουντάβ)

Ο Πεπέ έστειλε την Ακτή Ελεφαντοστού στους «32»

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον σέντερ φορ της Βιγιαρεάλ, Νικολά Πεπέ, η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 2-0 του Κουρασάο στη Φιλαντέλφεια και με 6 βαθμούς στον 5ο όμιλο πήρε την 2η θέση (πρώτη η Γερμανία) και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Στην φάση των «32» η ομάδα του Εμέρς θα έχει σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει την δεύτερη του 9ου γκρουπ, δηλαδή είτε τη Γαλλία, είτε τη Νορβηγία (θα κριθεί στο μεταξύ τους ματς, με την ομάδα του Χάαλαντ να θέλει μόνο νίκη για να είναι πρώτη).

Το Κουρασάο αποχωρεί από τη διοργάνωση με ένα βαθμό σε τρεις αγώνες, στην παρθενική του συμμετοχή στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη.

Η Ακτή πήρε πολύ γρήγορα το προβάδισμα. Μετά την ασίστ του Ντιομαντέ, ο Πεπέ άνοιξε το σκορ στο 7' και ταυτόχρονα τον δρόμο προς τους «32» του Μουντιάλ. Παρότι το ματς... άνοιξε γρήγορά κι από τις δύο ομάδες το 1-0 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Παίζοντας πολύ έξυπνα στο δεύτερο ημίχρονο και δίνοντας χώρο στους παίκτες του Κουρασάο, οι «Ελέφαντες» βρήκαν τον τρόπο να «κλειδώσουν» το ματς και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης στο 64ο λεπτό. Ο Νικολά Πεπέ «χτύπησε» για δεύτερη φορά, μετά από πάσα του Σανγκαρέ και με ιδανικό τελείωμα «έγραψε» το 2-0, δίνοντας επί της ουσίας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

ΚΟΥΡΑΣΑΟ (Ντικ Αντβοκαατ): Ρουμ, Μπρένετ, Γκάαρι (77' Καστάνεερ), Ομπίσπο, Φλοράνους, Φόνβιλ (77' Νόσλιν), Τσονγκ, Κομενένσια (61' Αντόνισε), Λ. Μπακούνα, Ζ. Μπακούνα, Λοκάντια

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (Φαέ Εμέρς): Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Ουσμάν Ντιομαντέ, Οπερί, Σανγκαρέ, Κεσιέ (77' Σερι), Ντιαλό (46' Ουλαΐ), Γιαν Ντιομαντέ (67' Τουρέ), Πεπέ (67' Γουαχί), Μπονί

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