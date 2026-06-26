Παράτησε τη δουλειά του και ξόδεψε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ

Υπάρχουν άνθρωποι που αποταμιεύουν για να αγοράσουν σπίτι. Άλλοι για να αλλάξουν αυτοκίνητο, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι ή να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον τους. Ο Σεμπάστιαν , ωστόσο, είχε έναν εντελώς διαφορετικό στόχο. Δεν ονειρευόταν να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο ούτε να προχωρήσει σε μια επένδυση με θελκτική οικονομική απόδοση. Το δικό του όνειρο περιλάμβανε γήπεδα, εξέδρες, εθνικούς ύμνους και τη φανέλα της Αγγλίας .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας