Παράτησε τη δουλειά του και ξόδεψε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ
Άφησε τη δουλειά του, πέρασε έναν χρόνο μαζεύοντας χρήματα και τελικά ξόδεψε σχεδόν όλες τις οικονομίες του για να ακολουθήσει την Αγγλία στο Μουντιάλ
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Υπάρχουν άνθρωποι που αποταμιεύουν για να αγοράσουν σπίτι. Άλλοι για να αλλάξουν αυτοκίνητο, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι ή να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που θα φέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον τους. Ο Σεμπάστιαν, ωστόσο, είχε έναν εντελώς διαφορετικό στόχο. Δεν ονειρευόταν να αποκτήσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο ούτε να προχωρήσει σε μια επένδυση με θελκτική οικονομική απόδοση. Το δικό του όνειρο περιλάμβανε γήπεδα, εξέδρες, εθνικούς ύμνους και τη φανέλα της Αγγλίας.
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