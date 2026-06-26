Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στο στρατό

Snapshot Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στις Ένοπλες Δυνάμεις στο ΚΕΝ Λαμίας.

Η τελετή έγινε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Οι γυναίκες που στρατεύτηκαν έχουν κίνητρα όπως αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσία και μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Παρέχεται προτεραιότητα πρόσληψης πτυχιούχων γυναικών ως πολιτικό προσωπικό και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο ΚΕΝ-ΚΕΥΠ Λαμίας η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών που επέλεξαν να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών που παρουσιάστηκαν στο στρατό Lamiareport.gr

Η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών που παρουσιάστηκαν στο στρατό Lamiareport.gr

Η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών που παρουσιάστηκαν στο στρατό Lamiareport.gr

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών που παρουσιάστηκαν στο στρατό Lamiareport.gr

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