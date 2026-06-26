Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στο στρατό
Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη
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- Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στις Ένοπλες Δυνάμεις στο ΚΕΝ Λαμίας.
- Η τελετή έγινε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.
- Οι γυναίκες που στρατεύτηκαν έχουν κίνητρα όπως αναγνώριση θητείας ως προϋπηρεσία και μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
- Παρέχεται προτεραιότητα πρόσληψης πτυχιούχων γυναικών ως πολιτικό προσωπικό και πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο ΚΕΝ-ΚΕΥΠ Λαμίας η ορκωμοσία των πρώτων γυναικών που επέλεξαν να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.
Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:
- αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,
- μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
- πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),
- πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).
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