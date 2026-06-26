Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Λυπάμαι που δεν έσωσα το παιδί μου - Συγγνώμη που δεν φύγαμε»

Snapshot Η 27χρονη μητέρα κατηγόρησε τον σύντροφό της για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου και παραδέχθηκε ότι ζούσε υπό καθεστώς φόβου, που την εμπόδιζε να φύγει και να σώσει το παιδί.

Περιέγραψε περιστατικά κακοποίησης του παιδιού από τον 44χρονο, τους οποίους είδε δύο φορές, ενώ το παιδί εμφάνιζε συνολικά 35 χτυπήματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Υποστήριξε ότι δεν πήγε το παιδί στο νοσοκομείο λόγω έλλειψης χρημάτων, απομόνωσης και απειλών από τον σύντροφό της, ενώ ζούσαν σε οικονομική εξαθλίωση με βοήθεια μόνο από τον πρώην πεθερό.

Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές πριν τον θάνατο του παιδιού, όταν ο Άγγελος έπεσε σε κώμα και εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ· ο σύντροφός της ισχυρίστηκε ότι ο μικρός χτύπησε πέφτοντας.

Η μητέρα εξέφρασε μεταμέλεια που δεν έφυγε νωρίτερα και δεν έσωσε το παιδί, ζητώντας συγγνώμη και δηλώνοντας ότι αγαπούσε τον Άγγελο. Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά από την πρώτη συνεδρίαση μέχρι τη σημερινή, η 27χρονη μητέρα του 3χρονου Άγγελου «έσπασε» μέσα στο δικαστήριο κι έβαλε τα κλάματα μιλώντας για το παιδί της.

Κατηγόρησε ευθέως τον σύντροφό της για τον θάνατο του παιδιού, το οποίο ζούσε μια μαρτυρική ζωή δίπλα στον 44χρονο, όπως κατέθεσε η 27χρονη. Παραδέχθηκε ότι θα μπορούσε να είχε σηκωθεί να φύγει και να σώσει το παιδί της, είπε ότι ζούσε υπό καθεστώς φόβου, ενώ η περιγραφή της για την αποφράδα μέρα που ο Άγγελος πέθανε, ήταν συγκλονιστική κι έκανε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα να ανατριχιάσουν και να βουρκώσουν.

Αφού έκανε μια αναφορά στην παιδική της ηλικία, στην εγκυμοσύνη και στη ζωή στην Αθήνα, όπως αναφέρει το Cretalive.gr, αναφέρθηκε στην απόφασή της να μεταβεί στην Κρήτη για να ζήσει με τον 44χρονο. Όπως είπε, στην αρχή ήταν όλα ρόδινα. Όπως είπε, εκείνος εργαζόταν δύο με τρία μεροκάματα την εβδομάδα, ενώ οικονομική βοήθεια παρείχε και ο πρώην πεθερός του, ο οποίος τους προμήθευε με διάφορα είδη.

Άρχισε να χτυπά τον Άγγελο στο πρώτο δίμηνο

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο μικρός Άγγελος, κατά τους πρώτους μήνες της παραμονής τους στην Κρήτη, κοιμόταν μαζί τους στο διπλό κρεβάτι. Περιγράφοντας το πρώτο περιστατικό που, όπως ισχυρίζεται, την ανησύχησε, η 27χρονη ανέφερε ότι περίπου δύο μήνες μετά τη μετακόμισή τους είδε τον 44χρονο να χτυπά τον Άγγελο με το ξύλο της κούνιας στους αγκώνες και στα γόνατα.

«Τι κάνεις εκεί; Γιατί το χτυπάς;», είπε ότι τον ρώτησε, προσθέτοντας πως του πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο. Κατά την ίδια, ο 44χρονος αρνήθηκε, λέγοντάς της: «Δεν πάμε πουθενά, μη βρούμε μπελά».

Σχετικά με τα όσα συνέβησαν μέσα στο σπίτι, η Ρέα αναφέρθηκε σε ένα ακόμη περιστατικό. Όπως κατέθεσε, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο από τον επάνω όροφο του σπιτιού και όταν ανέβηκε αντίκρισε ένα συρτάρι πεταμένο στο πάτωμα, με τα ρούχα σκορπισμένα γύρω του.

«Ο Άγγελος φορούσε μόνο μία κάλτσα. Μου είπε "μαμά, άουτς" και μου έδειξε το πόδι του, όπου είχε μια πληγή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και τότε ζήτησε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως, όπως ισχυρίστηκε, ο 44χρονος αρνήθηκε.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι αυτές ήταν οι δύο φορές που είδε τον συγκατηγορούμενό της να χτυπά τον μικρό Άγγελο.

Στη συνέχεια η πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε αν η ίδια είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί. «Όχι, ποτέ», απάντησε η 27χρονη.

Σε νέα ερώτηση της προέδρου για το πώς θεωρεί ότι ήταν ως μητέρα, η κατηγορούμενη απάντησε: «Ήμουν καλή μαμά».

«Γιατί όταν είδες τα 35 χτυπήματα δεν το πήγες νοσοκομείο;»

Η πρόεδρος επανήλθε, αναφερόμενη στα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. «Και τα 35 χτυπήματα που αναφέρει ο ιατροδικαστής δεν τα είδατε; Γιατί δεν τον πήγατε σε ένα νοσοκομείο;», τη ρώτησε.

Η 27χρονη απάντησε: «Πού να πάω; Δεν με πήγαινε, δεν ήξερα κανέναν, δεν είχα λεφτά».

Υποστήριξε ότι ζήτησε βοήθεια από τον πατέρα της, "να μου στείλει 100 ευρώ για να φύγω, αλλά δεν με βοήθησε».

Είπε ακόμα ότι ο 44χρονος δεν την άφηνε να μιλήσει με τη μητέρα της, επειδή εκείνη αντιδρούσε. «Με απειλούσε ότι αν μιλήσω με τη μητέρα μου θα μείνω στα σκουπίδια. Εγώ ποτέ δεν έχω απλώσει χέρι στο παιδί μου».

Μεταξύ άλλων η Ελευθερία περιέγραψε ότι ενώ ήθελε να φύγει, «γύρω στα Χριστούγεννα, μου φόρεσε το δαχτυλίδι της συγχωρεμένης της μητέρας του. Μου είπε: "αρραβωνιαζόμαστε" και είχε το παιδί αγκαλιά. Εγώ ενθουσιάστηκα».

Η αποφράδα 25η Ιανουαρίου

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της, η 27χρονη είπε για την 25 Ιανουαρίου, ότι μίλησε με τον παιδίατρο γιατί το παιδί είχε μπούκωμα, ενώ κληθείσα να απαντήσει γιατί δεν είπε στον γιατρό για τα χτυπήματα, υποστήριξε ότι μιλούσε υπό καθεστώς φόβου, γιατί δίπλα της ήταν συνεχώς ο 44χρονος.

«Είπε μαμά κι έπεσε σε κώμα»

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές πριν από τη διακομιδή του μικρού Άγγελου στο νοσοκομείο, η 27χρονη ανέφερε ότι το παιδί της τής είπε πως είχε βραχεί. «"Μαμά, κατουρήθηκα", μου είπε. Ο Χριστόδουλος ήταν κάτω και φώναξε: "Τι έγινε; Να έρθω πάνω;". Του είπα "όχι, κάτσε εκεί"», κατέθεσε. Όπως είπε, έπλυνε τον Άγγελο, του φόρεσε καθαρά ρούχα και στη συνέχεια κατέβηκαν στον κάτω όροφο.

Σύμφωνα με την απολογία της, λίγο αργότερα ο 44χρονος της ζήτησε να πάει να του πάρει καφέ. «Όταν γύρισα, άκουσα να φωνάζει "Άγγελε, Άγγελε"», ανέφερε. Η κατηγορούμενη περιέγραψε ότι άφησε τους καφέδες πάνω στο τραπέζι και έτρεξε προς το σημείο όπου βρισκόταν το παιδί. «Είδα το παιδί μου στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Φαινόταν μόνο το άσπρο», είπε. Όπως κατέθεσε: "Έπιασα το παιδί μου και είπε «μαμα, μαμά, μαμά»"

Στη συνέχεια, όπως είπε, κάλεσε το ΕΚΑΒ. «Μου ζήτησαν να πάρω εγώ το παιδί και να το μεταφέρω στο ασθενοφόρο, αλλά δεν ήμουν καλά και τους είπα να το πάρουν εκείνοι», ανέφερε.

Ερωτηθείσα τι της είπε ο 44χρονος για όσα είχαν προηγηθεί, απάντησε ότι της ανέφερε πως ο μικρός Άγγελος ζαλίστηκε, έχασε την ισορροπία του και χτύπησε στο τραπεζάκι.

Η πρόεδρος επανήλθε στα όσα είχε καταθέσει η κατηγορούμενη, σύμφωνα με τα οποία είχε δει δύο φορές τον 44χρονο να χτυπά το παιδί. «Αφού λέτε ότι τον είδατε δύο φορές να τον χτυπάει, τα υπόλοιπα από τα 35 χτυπήματα πώς έγιναν στο παιδί;», τη ρώτησε. «Δεν ξέρω», απάντησε η 27χρονη.

Στο σημείο εκείνο, η πρόεδρος της έδειξε φωτογραφίες του μικρού Άγγελου, με τα χτυπήματα, με την Ελευθερία να επιμένει στην ίδια απάντηση: «Δεν ξέρω».

«Αν πάθει κάτι το παιδί σου θα κάνουμε άλλο»

Αναφερόμενη στις συνθήκες διαβίωσης τους, η 27χρονη Ελευθερία περιέγραψε οικονομική εξαθλίωση. «Δεν είχα χρήματα ούτε για πάνες. Πήγαινα και παρακαλούσα να μου δώσουν βερεσέ ένα πακέτο πάνες», κατέθεσε. Όπως είπε, η οικονομική τους κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη ώστε αναγκάστηκε να σταματήσει να χρησιμοποιεί βρεφικές πάνες για τον Άγγελο, με αποτέλεσμα το παιδί να βρέχεται συχνά. Παράλληλα επανέλαβε ότι σημαντική βοήθεια δεχόταν από τον πρώην πεθερό του 44χρονου, ο οποίος τους προμήθευε τρόφιμα και άλλα απαραίτητα είδη. «Αν δεν ήταν ο πρώην πεθερός του να φέρνει πράγματα, δεν θα είχαμε να φάμε. Διαφορετικά, πήγαινα στη γειτονιά και ζητούσα διάφορα στο όνομά του», ανέφερε στην απολογία της.

Η 27χρονη υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενος της τής είχε πει σε προγενέστερη φάση: «"Και μη φοβάσαι... Αν πάθει το παιδί σου κάτι, θα κάνουμε άλλο..."»

«Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε...»

Η πρόεδρος του δικαστηρίου απηύθυνε στην κατηγορούμενη το ερώτημα: «Θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι διαφορετικό;» Η 27χρονη απάντησε: «Εννοείτε αν μπορούσα να τον έχω σώσει; Ναι, θα μπορούσα. Να τον είχα πάρει και να είχα φύγει. Και μετανιώνω τόσο που δεν το έκανα. Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε...».

Ήταν η πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας της, που λύγισε συναισθηματικά και βούρκωσε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Ήμασταν αγαπημένοι με τον Άγγελο. Τον αγαπούσα...», είπε, με τη φωνή της να σπάει.

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