Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε σοβαρά τροχαία»

Snapshot Η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου συνεχίζεται με καταθέσεις ειδικών επιστημόνων, μεταξύ αυτών της ιατροδικαστού Έλενας Κρανιώτη και της παιδοακτινολόγου Μαρίας Ραϊσάκη.

Οι κακώσεις στον 3χρονο Άγγελο προκλήθηκαν από ισχυρή βία που συνάδει με σοβαρά τροχαία ή έντονη ανακίνηση

τράνταγμα, σύμφωνα με τις απεικονιστικές εξετάσεις.

Η πιθανότητα το αιμάτωμα να προκλήθηκε από το ταρακούνημα που έκανε ο 44χρονος είναι σχεδόν μηδενική, σύμφωνα με την κατάθεση της κ. Ραϊσάκη.

Οι οξείες κακώσεις στο παιδί συνέβησαν σε ένα συμβάν και χρονικά λίγες ώρες έως 24 ώρες πριν τη νοσηλεία, ενώ το κάταγμα στο μετακάρπιο ήταν παλαιότερο, ηλικίας 10 έως 42 ημερών.

Η άπνοια που προκλήθηκε από τις κακώσεις θεωρείται "κόκκινη σημαία" για κακοποίηση και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου.

Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τις καταθέσεις της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής κ. Έλενας Κρανιώτη και της Καθηγήτριας Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μαρίας Ραϊσάκη.

Η εξέταση των ειδικών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η έδρα του ΜΟΔ Ηρακλείου αποδέχθηκε το αίτημα που είχε υποβάλει ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος αρνείται ότι γρονθοκόπησε τον μικρό Άγγελο.

Πρώτη κατάθεσε η Καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής κ. Μαρία Ραϊσάκη η οποία επισήμανε ότι η Ομάδα Εργασίας Παιδικής Κακοποίησης μέσω των απεικονίσεων μελέτησε ενδελεχώς τρεις αξονικές εγκεφάλου του μικρού Άγγελου. Όπως τόνισε η κ. Ραϊσάκη η πιο σοβαρή ήταν η πρώτη, εκείνη που διενεργήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2025, μετά τη διασωλήνωση του παιδιού. Η ίδια σημείωσε ότι λόγω της επιστημονικής της ιδιότητας αξιολόγησε τα ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε το παιδί με σημαντικότερη να θεωρείται η πρώτη αξονική.

«Κάκωση ισχυρής βίας»

Η κ. Ραϊσάκη βάσει των απεικονιστικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν, ανέφερε ότι οι κακώσεις στον 3χρονο Άγγελο οφείλονται «σε κάκωση ισχυρής βίας από διαφορετικούς μηχανισμούς πλήξης, ανακκίνησης-τραντάγματος ή και αντίστροφα, ή και συνδυασμός αυτών. Οπωσδήποτε έχουμε πλήξη και πιθανότατα έχουμε και ανακκίνηση-τράνταγμα».

Όπως αποσαφήνισε η καθηγήτρια τα απεικονιστικά ευρήματα στην περίπτωση του Άγγελου παραπέμπουν σε κακώσεις ισχυρής βίας που συναντά κάποιος ή σε περιπτώσεις τροχαίων ή σε περιπτώσεις έντονης ανακκίνησης-τραντάγματος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αν το αιμάτωμα συνέβη από το τράνταγμα που έκανε ο 44χρονος στον Άγγελο όταν το παιδί λιποθύμησε, η μάρτυρας έδωσε ελάχιστη πιθανότητα σε αυτό. «Δίνω ελάχιστες πιθανότητες έως μηδέν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε η μάρτυρας τα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί συνάδουν με την εκδοχή της κακοποίησης συνεκτιμώντας επιπρόσθετα το γεγονός ότι ο μικρός Άγγελος έφερε και κάταγμα στο μετακάρπιο που συνάδει με κακοποίηση προγενέστερου χρόνου.

Ερωτηθείσα από τον συνήγορο του 44χρονου αν το ταρακούνημα μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, η Καθηγήτρια απάντησε ότι μπορεί να επιφέρει και θάνατο γιατί το παιδί σταματά να αναπνέει και η άπνοια είναι «κόκκινη σημαία για κακοποίηση».

Η καθηγήτρια εκτίμησε επίσης, κατόπιν σχετικής ερώτησης, ότι αυτό που συνέβη στο παιδί, οι «οξείες κακώσεις» όπως τις χαρακτήρισε συνέβησαν σε ένα συμβάν και στον ίδιο χρόνο. Στο συμπέρασμα αυτό συγκλίνουν τα ευρήματα, δηλαδή το υποσκληρίδιο αιμάτωμα δύο πυκνοτήτων, το οίδημα και το καρούμπαλο. Όλα αυτά έγιναν στον ίδιο χρόνο και προκλήθηκαν χρονικά από λίγες ώρες έως και 24 ώρες πριν από τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο. Όσον αφορά στο κάταγμα στο μετακάρπιο του παιδιού, αυτό προσδιορίζεται χρονικά από 10 έως και 42 ημέρες πριν την εισαγωγή του μικρού Άγγελου στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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