Δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο: Καταθέτει σήμερα η ιατροδικαστής για το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι

Οι καταθέσεις γιατρών και διασωστών ξεχωρίζουν και αναδεικνύουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το παιδί

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο: Καταθέτει σήμερα η ιατροδικαστής για το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι

Ο μικρός Άγγελος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Η ιατροδικαστής Έλενα Κρανιώτη εξετάζεται στην δίκη για να διευκρινιστεί η αιτία του θανάτου του 3χρονου Άγγελου.
  • Ο 44χρονος κατηγορούμενος αρνείται ότι χτύπησε το παιδί και υποστηρίζει ότι το παιδί πιθανόν έπεσε από την ξύλινη σκάλα του σπιτιού.
  • Στο εδώλιο βρίσκονται η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αλληλοκατηγορούνται για κακοποίηση.
  • Η υπεράσπιση της μητέρας υποστηρίζει ότι αυτή είχε χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και δεν μπορούσε να προστατεύσει ούτε τον εαυτό της ούτε το παιδί.
  • Καταθέσεις διασωστών και γιατρών περιγράφουν την κρίσιμη κατάσταση του παιδιού και τις συνθήκες στο σπίτι κατά την άφιξή τους.
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Με την κατάθεση της αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιατροδικαστικής και Διευθύντριας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικών Επιστημών και της Μονάδας ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Έλενας Κρανιώτη αλλά και της Καθηγήτριας Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής Μαρίας Ραϊσάκη συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, η ακροαματική διαδικασία στην πολύκροτη υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η έδρα του ΜΟΔ Ηρακλείου έκανε δεκτό το αίτημα του συνήγορου του 44χρονου κατηγορούμενου, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί αιχμή του δόρατος προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς προκλήθηκε το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι του μικρού Άγγελου καθώς ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ουδέποτε γρονθοκόπησε το μικρό αγοράκι.

Όπως υποστηρίζεται, πιθανότατα το παιδί να σκόνταψε κατεβαίνοντας την στενή απότομη ξύλινη σκάλα του σπιτιού και να χτύπησε με το κεφάλι στο τραπεζάκι του σαλονιού.

Η εξέταση της κατά την ακροαματική διαδικασία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδιαφέρον.

Αποχώρησε λόγω αδιαθεσίας ο 44χρονος κατηγορούμενος

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου με την έναρξη της διαδικασίας ενημέρωσε την έδρα του δικαστηρίου ότι ο εντολέας του αισθάνεται αδιαθεσία. Λίγο αργότερα, ο 44χρονος αποχώρησε από την αίθουσα για τις φυλακές μέχρις ότου διεκπεραιωθεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

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Στο εδώλιο του ΜΟΔ Ηρακλείου κάθονται η 27χρονη μητέρα του Άγγελου και ο τότε σύντροφος της, ο 44χρονος Χρήστος. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία. Μάλιστα η 27χρονη, στις διακοπές των συνεδριάσεων, δυσφορεί όταν οι αστυνομικοί την βάζουν να καθίσει κοντά στον συγκατηγορούμενο της. Οι θέσεις τους είναι αντικρουόμενες ως προς τα περιστατικά κακοποίησης του παιδιού και ο ένας επιρρίπτει ευθύνες στον άλλον. Ωστόσο, για το επίμαχο πρωινό της μοιραίας Κυριακής, η 27χρονη Ελευθερία εμφανίζεται να είχε βγει για λίγο από το σπίτι για να αγοράσει καφέ στον σύντροφο της, όπως της είχε ζητήσει. Ο τελευταίος, πάλι, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στην κουζίνα όταν άκουσε ένα γδούπο και είδε τον Άγγελο λιπόθυμο οπότε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

Ο 44χρονος αρνείται ότι χτυπούσε το παιδί και κατηγορεί την 27χρονη ότι πολλές φορές το κακομεταχειριζόταν. Η νεαρή μητέρα, πάλι, δια της συνηγόρου υπεράσπισης, υποστηρίζει ότι ο Χρήστος ήταν εκείνος που από ένα σημείο και μετά «μεταλλάχθηκε» και ξεσπούσε στο παιδάκι, με την ίδια να φοβάται να μιλήσει. Κατά την υπεράσπιση, βάσει μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και επίσημων εγγράφων, η 27χρονη έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης με αποτέλεσμα να «βραχυκυκλώνει» με το παραμικρό, ενώ δεν ήταν σε θέση να προστατεύσει ούτε τον εαυτό της, ούτε το παιδί της.

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Προβάλλεται επίσης η θέση ότι το παιδί μέχρι και που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, δεν είχε το παραμικρό ίχνος κακοποίησης. Ήταν πάντα φροντισμένο. «Δεν τρελάθηκε μία μέρα ξαφνικά η μητέρα...» σημείωσε στο δικαστήριο η δικηγόρος, η οποία έχει υποβάλλει αίτημα να προβληθεί σχετικό οπτικό υλικό που είναι πιστοποιημένο από πραγματογνώμονα, ενώ έχει υποβάλλει αίτημα να καταθέσουν και οι ειδικοί-ψυχίατροι που εξέτασαν την 27χρονη.

Τόσο η μητέρα όσο και η αδελφή της 27χρονης έχουν καταθέσει ότι δεν γνώριζαν για τη διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης, για την οποία ενημερώθηκαν όταν πλέον ο Άγγελος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠαΓΝΗ. Αν γνώριζαν, θα είχαν κινηθεί διαφορετικά ως προς τον Άγγελο.

Όπως αποκάλυψε η δικηγόρος της 27χρονης μέχρι σήμερα ακόμα πιστεύει κάποιες φορές ότι ο Άγγελος ζει. «Όταν πας σπίτι, πάρε με να του μιλήσω» παρακάλεσε μία φορά τη μητέρα της, ενώ άλλη φορά τους έλεγε ότι σχεδιάζει να του κάνει πάρτι.

Όσον αφορά τον 44χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος είναι πατέρας ενός κοριτσιού, υπάρχουν καταθέσεις που τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που αγαπά και προσέχει τα παιδιά. Υπάρχουν μάρτυρες που αναφέρουν ότι ο 44χρονος ήταν εκείνος που έβγαζε βόλτες το παιδί στο πάρκο και ότι ο Άγγελος ήταν κολλημένος πάνω του. Υπάρχουν, όμως, και καταθέσεις που τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που έκανε φασαρίες και τσαμπουκάδες στη γειτονιά. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος ήθελε να υιοθετήσει τον μικρό Άγγελο καθώς πίστευε ότι ο βιολογικός του πατέρας είχε σκοτωθεί, όπως του είχε πει η 27χρονη συγκατηγορούμενή του.

Από τις καταθέσεις που ξεχώρισαν και βάρυναν ακόμα περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα στην αίθουσα ήταν αυτές των διασωστών και των γιατρών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που αντίκρισαν στο σπίτι και την εικόνα του παιδιού κατά την άφιξή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός του ταχείας επέμβασης οχήματος του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο το μοιραίο πρωινό, μαζί με γιατρό, κατέθεσε στο δικαστήριο: «Θυμάμαι ότι ο 45χρονος μας είπε ότι το παιδί έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε σε ένα τραπεζάκι. Δεν ήταν σε πανικό οι δύο κατηγορούμενοι. Δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».

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