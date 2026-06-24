Δίκη Άγγελου: «Με δείκτη νοημοσύνης 63 δυσκολεύεσαι να αντιληφθείς τον κίνδυνο»

Snapshot Η μητέρα του 3χρονου Άγγελου έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης 63, που δυσκολεύει την κατανόηση κινδύνων και σύνθετων εννοιών.

Η ψυχολόγος τόνισε ότι άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης μπορούν να αναπτύξουν κακοποιητική συμπεριφορά, καθώς «όλοι μπορούν».

Η κατηγορούμενη υπέστη σχολικό εκφοβισμό και δυσκολίες αλληλεπίδρασης, σύμφωνα με πρώην καθηγήτριά της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου αμφισβητεί την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας και ζητά τον πειθαρχικό της φάκελο από τις φυλακές.

Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί του αιτήματος για τον πειθαρχικό φάκελο της 27χρονης. Snapshot powered by AI

Η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη, συνεχίζεται σήμερα (24/6) με τις καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης της μητέρας του παιδιού.

Στο ΜΟΔ Ηρακλείου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης για τη μητέρα του 3χρονου αγοριού, ψυχολόγος η οποία είχε εξετάσει την 27χρονη στη διάρκεια μιας συνεδρίας 2,5 ωρών και στο πλαίσιο ψυχομετρικής διαδικασίας.

Η γιατρός υπέβαλε την κατηγορούμενη σε τεστ νοητικής επάρκειας, και είχε αποδειχθεί ότι ο δείκτης νοημοσύνης της ήταν πολύ χαμηλός (σ.σ.: 63 βαθμοί στη σχετική κλίμακα).

«Ένα άτομο με αυτό το δυναμικό νοητικό επίπεδο, δυσκολεύεται συνήθως να κατανοήσει σύνθετες λεκτικές έννοιες, να αντιληφθεί έναν κίνδυνο, να οργανώσει και να επιλύσει καταστάσεις» είπε η μάρτυρας ενώπιον του δικαστηρίου.

Η ψυχολόγος ερωτήθηκε εάν η κατηγορούμενη αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Η ψυχολόγος απάντησε πως το ερώτημα είναι «πώς αντιλαμβάνεται η 27χρονη την πραγματικότητα».

Κληθείσα να απαντήσει αν τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης μπορούν να αναπτύξουν κακοποιητική συμπεριφορά, απάντησε καταφατικά λέγοντας χαρακτηριστικά «όλοι μπορούν».

Η αόρατη αναπηρία

«Ήρθα να μιλήσω για την αόρατη αναπηρία της Ρέας» ανέφερε στη δική της κατάθεση, η δεύτερη μάρτυρας που είχε υπάρξει καθηγήτρια της 27χρονης κατηγορουμένης. Όπως ανέφερε υφίστατο bullying ακόμα και σε τμήμα ένταξης και εξήγησε πως το πρόβλημά της ήταν ότι δεν μπορούσε να αλληλεπιδράσει με τα άλλα παιδάκια. Η εκπαιδευτικός τόνισε εξάλλου ότι, όταν τύχαινε να γίνει παρατήρηση σε κάποιο άλλο παιδί, η κατηγορούμενη «πάγωνε», γέμιζαν με δάκρυα τα μάτια της, και ήθελε να εξαφανιστεί. Όσον αφορά στον σχολικό εκφοβισμό που δεχόταν, δεν αντιδρούσε ποτέ και δεν ήταν επιθετική.

Σε άλλο σημείο, η μάρτυρας ανέφερε ότι «υπάρχουν παιδιά που έχουν σοβαρές αναπηρίες και δεν τα βλέπει η κοινωνία. Καλό είναι να σκύψουμε πάνω απ' αυτά».

«Ποτέ δεν χτυπούσε το παιδί»

Σειρά πήρε έτερη φίλη της οικογένειας της κατηγορούμενης. Όπως είπε, η μάρτυρας είχε δεθεί με τη μητέρα της 27χρονης επειδή και οι δύο είχαν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σημείωσε, πως από το 2023 είχε ζήσει από κοντά τη Ρέα με τον μικρό Άγγελο. «Ποτέ δεν χτυπούσε το παιδί, το έβαζε όμως τιμωρία και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πολύ σωστή. Έζησα τον Αγγελακο που πήγαινε στο σχολείο...

Έβαζε τα παπουτσάκια του, την μπλουζίτσα του... Δεν θα ερχόμουν εδώ αν δεν είχα ζήσει τη Ρέα και έβλεπα πως φρόντιζε και αγαπούσε το παιδί της» ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Η πρόεδρος απευθυνόμενη στη μάρτυρα ρώτησε γιατί η μητέρα δεν πήρε το παιδί να φύγει αν υποθέσουμε ότι δεν το χτύπησε εκείνη;

Η μάρτυρας τότε ανέφερε πως η Ρέα ενεργούσε πάντα με καθοδήγηση και αυτή την καθοδήγηση της την έδινε η μητέρα της. Όταν ήρθε στην Κρήτη, όπως είπε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και η μητέρα της δεν ήξερε που έμενε ακριβώς. «Ξέρω από τη μητέρα της» είπε ακόμη ότι η Ρέα είχε ζητήσει βοήθεια οικονομική για να φύγει αλλά δεν τη βοήθησε εκείνος. Τον είχε πάρει τηλέφωνο από το κινητό του 44χρονου με τον οποίο ο πατέρας είχε επικοινωνία.

Συνήγορος 44χρονου: «Υπερασπιστικό εφεύρημα»

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου ανέφερε ότι αμφισβητεί τα όσα περιγράφονται για την νοητική κατάσταση της Ρέας, υποστηρίζοντας ότι τα θεωρεί «εφεύρημα» μετά το τραγικό συμβάν για λόγους υπερασπιστικούς.

Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα ώστε να προσκομιστεί από τη γραμματεία των φυλακών Κορυδαλλού ο πειθαρχικός φάκελος της 27χρονης μητέρας του Άγγελου. Η εισαγγελέας της έδρας επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος.

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