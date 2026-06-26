Πήγε για χαλαρό μπάνιο στην παραλία και κόλλησε με το αυτοκίνητο στην άμμο - Βίντεο

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές το παρκάρισμα στην παραλία είναι «γολγοθάς», ιδίως τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει πολυκοσμία.

Ένας οδηγός στη Σαντορίνη δεν άφησε πολύ περιθώριο για να το σκεφτεί και αποφάσισε να παρκάρει το αυτοκίνητό του πάνω στην αμμουδιά, λίγα μέτρα μακριά από τον κόσμο που απολάμβανε το μπάνιο του.

Λουόμενος που βρέθηκε στο σημείο κατέγραψε το περιστατικό, αναρτώντας το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και όπως φαίνεται στο βίντεο ο οδηγός την «πλήρωσε» για την παράνομη στάθμευσή του, αφού το αυτοκίνητό του κόλλησε στην άμμο.

https://www.instagram.com/reel/DaAxdHONc7h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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