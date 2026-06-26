Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

Πιασμένοι αγκαζέ έξω από την εκκλησία όπου μόλις είχαν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου, ο Πίτερ και η Σάρον Χιθ δείχνουν σαν να μόλις είχαν ζήσει τον τέλειο γάμο.

Όμως, πίσω από το κομψό κοστούμι του Πίτερ, το εντυπωσιακό νυφικό της Σάρον και την ανθοδέσμη που κρατούσε, κρυβόταν μια ημέρα που λίγο έλειψε να καταλήξει σε καταστροφή.

Το νεαρό, ερωτευμένο ζευγάρι στεκόταν μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στη μέση της τελετής, όταν ο ήδη ταραγμένος πατέρας του Πίτερ, ο Τσάρλι, γλίστρησε από το στασίδι και κατέρρευσε.

Ήταν 26 Ιουνίου 1976 και η Βρετανία βρισκόταν στη δίνη ενός ιστορικού καύσωνα, με 15 συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Λίγα μόλις λεπτά πριν λιποθυμήσει, ο Τσάρλι, τότε 44 ετών, επέπληττε έναν από τους αδελφούς του επειδή εμφανίστηκε στον γάμο φορώντας σαφάρι κοστούμι με κοντά μανίκια. Λίγο αργότερα κατέρρευσε από θερμοπληξία.

Οι καλεσμένοι στην εκκλησία του Αγίου Ντάνσταν στο Τσιμ του Σάρεϊ έσπευσαν να τον βοηθήσουν, προκαλώντας αναστάτωση και διακόπτοντας την τελετή για περίπου πέντε λεπτά.

Κλήθηκε ασθενοφόρο και ο Τσάρλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η σύζυγός του και μητέρα του γαμπρού, η 44χρονη Μάργκαρετ, παρέμεινε στην εκκλησία για να δει τον 20χρονο γιο της να παντρεύεται τη 19χρονη αγαπημένη του.

Τη θέση του πατέρα αναγκάστηκε να καλύψει ο αδελφός του γαμπρού, Ντέιβιντ, ο οποίος υπέγραψε ως μάρτυρας το πιστοποιητικό γάμου και εκφώνησε την ομιλία που προοριζόταν για τον πατέρα του στη δεξίωση.

Με αυτοσχεδιασμό προσπάθησε να ολοκληρώσει την πρόποσή του στον χώρο της δεξίωσης στο Γούρστερ Παρκ.

Ξεκίνησε ζητώντας συγγνώμη για όσα είχαν συμβεί στον πατέρα του, ενώ η μητέρα του τον σκούνταγε διακριτικά για να του θυμίζει να ευχαριστεί συγγενείς που είχε ξεχάσει να αναφέρει.

Καθισμένος σήμερα στον ηλιόλουστο κήπο του, εν μέσω του νέου κύματος καύσωνα που πλήττει τη Βρετανία, ο 72χρονος πλέον Ντέιβιντ μίλησε στη Daily Mail και αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία του πατέρα του από τον γάμο του αδελφού του.

Θυμούμενος εκείνη την ημέρα, ο βετεράνος του βρετανικού στρατού είπε:

«Ουσιαστικά λιποθύμησε. Αλλά ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή λιποθυμία. Ήταν θερμοπληξία και νομίζω πως τον κατέβαλε όλη η μέρα. Ξέρετε, το βάρος του ότι ο γιος του παντρευόταν τον επηρέασε πολύ.

»Ο πατέρας μου δεν ήταν άνθρωπος που εξέφραζε εύκολα τα συναισθήματά του. Τα κρατούσε μέσα του. Νομίζω ότι η ζέστη, η περίσταση, όλα μαζί ήταν υπερβολικά για εκείνον και απλώς κατέρρευσε.

»Η μητέρα μου ήταν εξαιρετικά πρακτικός άνθρωπος. Ήταν κόρη Ουαλού ανθρακωρύχου και αντιμετώπιζε τα πάντα ψύχραιμα. Είπε: "Ας τελειώσουμε πρώτα τον γάμο και μετά θα ασχοληθούμε με όλα τα υπόλοιπα". Ήξερε ότι δεν επρόκειτο να πεθάνει ή κάτι τέτοιο».

Πρόσθεσε:

«Θέλαμε να ολοκληρωθεί ο γάμος. Είμαστε μια αρκετά πρακτική οικογένεια. Δεν μας πιάνουν οι υστερίες».

Σαν από θαύμα, ο Τσάρλι επέστρεψε αργότερα, εμφανώς αποπροσανατολισμένος, αφού είχε πάρει εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο του Σάτον.

Ένας από τους αδελφούς του –όχι εκείνος που φορούσε το σαφάρι κοστούμι– τον βοήθησε να μπει στη δεξίωση και τον οδήγησε σε μια γωνιά, όπου συγγενείς έτρεχαν συνεχώς γύρω του για να δουν αν είναι καλά.

«Όλοι έλεγαν να βεβαιωθούμε ότι ήταν καλά, αλλά δεν νομίζω πως είχε πλήρη επίγνωση του τι συνέβαινε», θυμάται ο Ντέιβιντ.

«Πιστεύω ότι στο νοσοκομείο του είχαν χορηγήσει κάποια φάρμακα και τον άφησαν να φύγει, αλλά δεν ήταν πραγματικά ο εαυτός του».

Παρά τις αποπνικτικές θερμοκρασίες και το γεγονός ότι ίδρωναν μέσα στα κοστούμια τους, ούτε ο Πίτερ ούτε ο Ντέιβιντ παραπονέθηκαν ποτέ για τη ζέστη.

«Ήμασταν νέοι. Δεν ασχολούμασταν με τον καιρό. Μόλις είχα απολυθεί από τον στρατό και για μερικά χρόνια ζούσα χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Περνούσα απλώς από τη μία μέρα στην άλλη.

»Όταν είσαι νέος, δεν σκέφτεσαι τον καιρό. Αυτά είναι θέματα που απασχολούν τους μεγαλύτερους.

»Ο πατέρας μου ήταν πολύ παραδοσιακός σε ό,τι αφορούσε τους γάμους. Πίστευε ότι έπρεπε να συμπεριφέρεσαι με συγκεκριμένο τρόπο, να ντύνεσαι με συγκεκριμένο τρόπο και να τηρείς όλους τους κανόνες.

»Νομίζω πως το γεγονός ότι ο θείος μου εμφανίστηκε με κοντομάνικο σαφάρι κοστούμι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Ο Ντέιβιντ αποκάλυψε επίσης ότι ο περήφανος πατέρας τους δεν αναφέρθηκε ποτέ ξανά στο περιστατικό μέχρι το τέλος της ζωής του.

Την ίδια ώρα, χωρίς να το γνωρίζουν ο Πίτερ και η Σάρον, μόλις 74 χιλιόμετρα μακριά ένας ακόμη γάμος βρισκόταν στα πρόθυρα να μετατραπεί σε φιάσκο εξαιτίας του καύσωνα.

Όταν ο Κόλιν και η Τζάνετ Έιβερι παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Χόρντσερτς του Έσεξ, ο υδράργυρος είχε σκαρφαλώσει στους εξουθενωτικούς 35 βαθμούς Κελσίου.

Και τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν μόνο στα αποπνικτικά ρούχα. Η ακραία ζέστη προκάλεσε μια αλυσίδα απροόπτων που λίγο έλειψε να καταστρέψει την πιο σημαντική ημέρα της ζωής τους.

Το πολυτελές αυτοκίνητο που είχε μεταφέρει τη νύφη στην εκκλησία και μπροστά στο οποίο φωτογραφήθηκε το ζευγάρι ακινητοποιήθηκε, καθώς ο κινητήρας υπερθερμάνθηκε.

Ο Κόλιν, με το περιποιημένο μουστάκι και το παντελόνι καμπάνα, υπέφερε επίσης από τη ζέστη μέσα στο κοστούμι του και άρχισε να διαπληκτίζεται με τον φωτογράφο, θεωρώντας υπερβολικό τον αριθμό των φωτογραφιών που ήθελε να τραβήξει.

Η Τζάνετ έδειχνε επίσης εξαντλημένη, με την κούραση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, καθώς μαζί με τον σύζυγό της έκοβαν τη γαμήλια τούρτα.

Στο μεταξύ, οι μπύρες της δεξίωσης εξαντλήθηκαν πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς οι καλεσμένοι τις κατανάλωναν ασταμάτητα λόγω της ζέστης. Ευτυχώς, κατάφεραν να προμηθευτούν νέες ποσότητες από ένα κοντινό κατάστημα ποτών, προς ανακούφιση όλων.

Πολλοί καλεσμένοι κατέφυγαν στο κοιμητήριο της εκκλησίας, βρίσκοντας λίγη δροσιά δίπλα στις μαρμάρινες ταφόπλακες, αφήνοντας τον DJ να παίζει μουσική σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα.

Ωστόσο, όπως είπε η Τζάνετ στη Daily Mail, τα χειρότερα δεν είχαν ακόμη έρθει.

«Ο τότε αρραβωνιαστικός μου και ο κουμπάρος του είχαν χρησιμοποιήσει το νέο μας σπίτι για να ετοιμαστούν πριν από τον γάμο, επειδή έπρεπε να ταξιδέψουν νωρίτερα από το Λονδίνο.

»Έβαλαν να ζεσταθεί το νερό για να κάνουν ντους. Όμως, χωρίς να το γνωρίζουν, είχε ενεργοποιηθεί και η κεντρική θέρμανση, η οποία δεν είχε σωστή ρύθμιση.

»Όταν επιστρέψαμε από τη δεξίωση, το σπίτι είχε μετατραπεί σε πραγματικό φούρνο, όχι μόνο εξαιτίας της θερμοκρασίας που επικρατούσε έξω».

Παρ' όλα αυτά, η αντοχή και η αισιοδοξία του ζευγαριού –χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής βρετανικής γενιάς– δεν επέτρεψαν στις αναποδιές να επισκιάσουν την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους.

Τόσο οι Έιβερι όσο και οι Χιθ άφησαν πίσω τους τις περιπέτειες εκείνης της ημέρας και στις 26 Ιουνίου 2026 γιόρτασαν την 50ή επέτειο του γάμου τους, τους λεγόμενους «χρυσούς γάμους».