Φορολοταρία: 556 τυχεροί κερδίζουν έως 50.000 ευρώ - Δείτε αν είστε στη λίστα

Snapshot Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Απριλίου 2026 με 556 νικητές που κερδίζουν από 1.000 έως 50.000 ευρώ.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ελέγξουν αν κέρδισαν μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ όπου αναρτώνται οι τυχεροί λαχνοί και τα αποτελέσματα.

Η συμμετοχή στη φορολοταρία αφορά ηλεκτρονικές συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν από τράπεζες τον μήνα αναφοράς, με έναν λαχνό ανά ευρώ δαπάνης έως 10.000 ευρώ.

Οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες ξεπερνούν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο έπαθλο είναι 50.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν επίσης 5 βραβεία των 20.000 ευρώ, 50 βραβεία των 5.000 ευρώ και 500 βραβεία των 1.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε τη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Απριλίου 2026, αναδεικνύοντας συνολικά 556 τυχερούς φορολογούμενους που κερδίζουν χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως και 50.000 ευρώ.

Όσοι συμμετείχαν μπορούν να ελέγξουν αν είναι ανάμεσα στους νικητές μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, στην οποία έχουν αναρτηθεί οι τυχεροί λαχνοί και τα αναλυτικά αποτελέσματα της κλήρωσης.

Στη φορολοταρία συμμετέχουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες ή άλλα ψηφιακά μέσα πληρωμής και εκκαθαρίστηκαν από τα τραπεζικά ιδρύματα κατά τον μήνα αναφοράς.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Ο αριθμός των λαχνών που αντιστοιχεί σε κάθε φορολογούμενο προκύπτει από το συνολικό ποσό των ηλεκτρονικών αγορών που πραγματοποίησε τον προηγούμενο μήνα.

Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται μέσω κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής αποδίδεται ένας λαχνός, με ανώτατο όριο τις μηνιαίες δαπάνες ύψους 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι πιθανότητες διάκρισης αυξάνονται όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ηλεκτρονικών δαπανών σε σχέση με το μηνιαίο εισόδημα. Συγκεκριμένα, όταν οι δαπάνες ξεπερνούν το 30%, το 50% ή το 70% του εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Τα έπαθλα της φορολοταρίας

Κάθε μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας επιβραβεύει συνολικά 556 νικητές.

Το κορυφαίο έπαθλο ανέρχεται στις 50.000 ευρώ και απονέμεται σε έναν τυχερό λαχνό. Επιπλέον, πέντε λαχνοί κερδίζουν από 20.000 ευρώ, 50 λαχνοί από 5.000 ευρώ, ενώ ακόμη 500 τυχεροί λαμβάνουν από 1.000 ευρώ ο καθένας.