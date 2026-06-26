Βενεζουέλα, Ιαπωνία, Καλιφόρνια: Υπάρχει συσχετισμός; Ιταλός σεισμολόγος απαντάει-Τι λέει για Ελλάδα

Snapshot Στις 24 Ιουνίου σημειώθηκαν δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα με μεγέθη 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σε πολύ κοντινά επίκεντρα και διαφορά 39 δευτερολέπτων.

Η εμφάνιση πολλαπλών ισχυρών σεισμών σε μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι ασυνήθιστη και οφείλεται στη μεταφορά τεκτονικής τάσης μεταξύ ρηγμάτων.

Η σεισμοτεκτονική της Βενεζουέλας συνδέεται με την κίνηση της πλάκας της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής πλάκας, που ολισθαίνουν πλευρικά με ρυθμό 2 cm ετησίως.

Υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ ισχυρών σεισμών σε διάφορα μέρη του κόσμου, πιθανώς συνδεόμενη με διακυμάνσεις στην περιστροφή της Γης ή την ηλιακή δραστηριότητα.

Στην Ελλάδα, καταγράφηκε σεισμός 5 Ρίχτερ στα Δωδεκάνησα, ενώ στα Φλεγραία Πεδία σημειώθηκε σεισμός 3,6 Ρίχτερ Snapshot powered by AI

Βενεζουέλα, Ιαπωνία, Καλιφόρνια, Φιλιππίνες πολλαπλοί σεισμοί έχουν καταγραφεί σε λίγες ώρες. Υπάρχει συσχέτιση; Οι υποθέσεις των ειδικών διαφέρουν.

Ο Τζόζεφ Ντε Νατάλε, σεισμολόγος και ηφαιστειολόγος, στο INGV, το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) σχολιάζει σε άρθρο του στο ιταλικό δίκτυο ilfattoquotidiano.it τις τελευταίες δονήσεις ανα τον κόσμο.

Συγκεκριμένα αναφέρει:



Στις 24 Ιουνίου, μεταξύ 6:04 μ.μ. και 6:05 μ.μ. (τοπική ώρα), δύο πολύ ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα , οι οποίοι ταξινομήθηκαν από την USGS (Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ) ως μεγέθους 7,2 και 7,5 αντίστοιχα. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων, με επίκεντρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο (εντός λίγων χιλιομέτρων). Οι δύο σεισμοί πιθανότατα αντιπροσωπεύουν ρήξεις σε δύο τμήματα του ίδιου ρήγματος, με τον πρώτο βαθύτερο, να εκτιμάται σε βάθος 20 χλμ., και τον δεύτερο σε βάθος περίπου 10 χλμ. Αυτά είναι τα βάθη που εκτιμώνται από την USGS, ενώ άλλες υπηρεσίες αναφέρουν διαφορετικά βάθη για το πρώτο συμβάν, ακόμη και σε βάθος μόλις 3 χλμ , κάτι που δεν είναι αξιόπιστο για έναν σεισμό αυτού του μεγέθους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την έκταση του σοκ και των ζημιών.

Η εμφάνιση πολλαπλών ισχυρών σεισμών σε διάστημα μερικών δεκάδων δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλον δεν είναι ασυνήθιστη, σύμφωνα με τον ειδικό.

Επί παραδείγματι στην Ιταλία, ο πιο καταστροφικός σεισμός του περασμένου αιώνα, ο σεισμός Irpino-Lucano της 23ης Νοεμβρίου 1980, που άφησε πίσω του περίπου 3.000 νεκρούς, αποτελούνταν από τρεις ξεχωριστούς σεισμούς, ο καθένας από τους οποίους συνέβη σε διάστημα περίπου 20 δευτερολέπτων από τον άλλον.

Ο Ντε Νατάλε εξηγεί: Η εμφάνιση ενός ισχυρού σεισμού, στην πραγματικότητα, αποφορτίζοντας την τεκτονική τάση που υφίσταται αυτό το τμήμα του ρήγματος, το τοποθετεί σε άλλα μέρη και σε κοντινά ρήγματα, τα οποία στη συνέχεια ενδέχεται επίσης να αντιδράσουν εάν ήδη υφίσταντο τάση κοντά στο σημείο θραύσης. Αυτή η φυσική επίδραση της μεταφοράς τάσης σημαίνει ότι μετά από κάθε ισχυρό σεισμό, η πιθανότητα περαιτέρω σεισμών, ακόμη και πολύ ισχυρών, είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αυτός ο μηχανισμός είναι που δημιουργεί επίσης τους λεγόμενους «μετασεισμούς», οι οποίοι μπορούν να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια (για παράδειγμα, θυμόμαστε την ακολουθία Colfiorito, μεταξύ Σεπτεμβρίου 1997 και Απριλίου 1998, και αυτή του Amatrice-Norcia, μεταξύ Αυγούστου 2016 και Ιανουαρίου 2017).

Οι σεισμοί της Βενεζουέλας υπό γεωλογικό πρίσμα

Οι σεισμοί της Βενεζουέλας, ωστόσο, σύμφωνα με τον Ιταλό σεισμολόγο, δεν αποτελούν έκπληξη για κανέναν με βασική κατανόηση της γεωλογίας.

Εξηγεί αναλυτικά: η σεισμοτεκτονική αυτής της περιοχής κυριαρχείται από την πολύπλοκη σχετική κίνηση της πλάκας της Καραϊβικής και της Νοτιοαμερικανικής πλάκας , οι οποίες ολισθαίνουν πλευρικά η μία σε σχέση με την άλλη με ρυθμό περίπου 2 cm ετησίως. Οι εστιακοί μηχανισμοί των δύο σεισμών, στην πραγματικότητα, υποδηλώνουν κινήσεις ρηγμάτων ολίσθησης. Άλλοι καταστροφικοί σεισμοί έχουν συμβεί σε αυτήν την περιοχή στο παρελθόν: Το 1812, ένας σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έπληξε το Καράκας και το Σαν Φελίπε. Το 1900, ένα άλλο σεισμικό γεγονός, επίσης μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, έπληξε το Καράκας.

Αρκετές σεισμικές δονήσεις σε διάφορα του κόσμου τις τελευταίες ώρες

Τις τελευταίες ώρες, άλλοι ισχυροί σεισμοί έχουν σημειωθεί σε άλλα μέρη του κόσμου, αν και καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα καταστροφικά νέα από τη Βενεζουέλα.

Ο Ντι Νατάλε απαντάει:

Ένα συμβάν μεγέθους 7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ανατολική ακτή του Χονσού στην Ιαπωνία, περίπου 25 λεπτά μετά τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα, ένα άλλο μεγέθους 5,8 Ρίχτερ στις ακτές της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ και ένα άλλο μεγέθους 5, Ρίχτερ στα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Συχνά τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ ισχυρών σεισμών που συμβαίνουν σε κοντινή χρονική απόσταση σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Στατιστικά, η συσχέτιση υπάρχει και το γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 1950: οι ισχυροί σεισμοί σε όλο τον κόσμο δεν είναι καθαρά τυχαίοι (κατανομή Poisson), αλλά παρουσιάζουν ένα σημαντικό επίπεδο συσχέτισης, αν και προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πώς.

Οι δύο πιο ευρέως αποδεκτές υποθέσεις εξετάζουν είτε τις διακυμάνσεις στην ταχύτητα περιστροφής της Γης είτε τις εξωτερικές επιδράσεις, ιδιαίτερα την ηλιακή δραστηριότητα. Το 2020, δημοσιεύτηκε εργασία στην οποία, τονίστηκε για πρώτη φορά μια σημαντική στατιστική συσχέτιση μεταξύ της ηλιακής δραστηριότητας (συγκεκριμένα, της πυκνότητας των πρωτονίων που παράγονται από αυτήν) και της σεισμικής δραστηριότητας . Αυτή η συσχέτιση θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει έναν τρόπο για να εξηγηθεί πλήρως η συσχέτιση μεταξύ σεισμών που συμβαίνουν σε μεγάλη απόσταση αλλά σε κοντινή απόσταση χρονικά, σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Τέλος , το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες πριν γραφτεί αυτό το άρθρο, ένας ακόμη σεισμός μέτριας έντασης έπληξε την περιοχή Campi Flegrei, μεγέθους 3,6 Ρίχτερ. (σ.σ.σ Τα Φλεγραία Πεδία είναι μια μεγάλη καλντέρα διαμέτρου 13 χιλιομέτρων κοντά στη Νάπολη)

Μακριά από εμένα να συγκρίνω σεισμούς αυτού του μεγέθους με εκείνους στη Βενεζουέλα: αλλά εδώ, όπως έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές οι σεισμοί είναι εξαιρετικά επιφανειακοί, συμβαίνουν σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε κτίρια κοντά στο επίκεντρο.

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