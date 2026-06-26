Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σαρανγκάνι, ενώ είχε εστιακό βάθος 29 χιλιόμετρων
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Σεισμός 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Μιντανάο των νότιων Φιλιππινών
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο 28 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σαρανγκάνι, ενώ είχε εστιακό βάθος 29 χιλιόμετρων.
Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
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