Σεισμός 7,8R στις Φιλιππίνες: Στους 41 οι νεκροί, μάχη στα συντρίμμια για τους αγνοούμενους

Ο αξιωματικός της περιφερειακής πυροσβεστικής υπηρεσίας Έντγκαρ Ταναβάν, ο οποίος ηγείται της επιχείρησης, δήλωσε στο Reuters ότι δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Σεισμός 7,8R στις Φιλιππίνες: Στους 41 οι νεκροί, μάχη στα συντρίμμια για τους αγνοούμενους
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες έχει πλέον αυξηθεί σε 41, σύμφωνα με επαρχιακές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το AFP. Περισσότεροι από 450 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Οι διασώστες προσπαθούν και σήμερα να προσεγγίσουν ανθρώπους που θεωρούν ότι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στην πόλη των νότιων Φιλιππίνων Τζένεραλ Σάντος, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από τον ισχυρό σεισμό.

Ο αξιωματικός της περιφερειακής πυροσβεστικής υπηρεσίας Έντγκαρ Ταναβάν, ο οποίος ηγείται της επιχείρησης, δήλωσε στο Reuters ότι δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από το εμπορικό αυτό κτίριο, το οποίο στέγαζε ένα κατάστημα με είδη μαναβικής και άλλες επιχειρήσεις, αλλά ένας τρίτος ανασύρθηκε νεκρός.

Αγωνία των συγγενών

"Είναι δύσκολο να αποδεχτώ, ως μητέρα, ότι ο γιος μου είναι ακόμη εγκλωβισμένος εκεί", λέει η Ντιοσλίντα Ντελούβιο, απελπισμένη καθώς περιμένει μια είδηση για την τύχη του γιου της.

"Δεν ξέρω...Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτώ. Η μόνη μου επιθυμία είναι να τον ανασύρουν σήμερα ώστε να ηρεμήσουμε", λέει η 65χρονη μητέρα.

Ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες, έπληξε τις Φιλιππίνες νωρίς το πρωί της Δευτέρας και το επίκεντρό του εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων στα ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σαρανγκάνι και έγινε αισθητός ιδιαίτερα στο Μιντανάο, αλλά μέχρι και στην πόλη Μανάντο που απέχει 420 χιλιόμετρα, στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας.

Αξιωματούχοι εκφράζουν την ελπίδα ο αριθμός των νεκρών να μην αυξηθεί κι άλλο καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους 400 και τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται.

Εικόνες καταστροφής επικρατούν σε τμήματα της πόλης Τζένεραλ Σάντος, όπου κατοικούν περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι, με πολλά κτίρια να έχουν καταρρεύσει και συντρίμμια να βρίσκονται στους δρόμους μαζί με πεσμένα καλώδια ρεύματος και στύλους δικτύου κοινής ωφέλειας.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών των Φιλιππίνων ερευνούν σχολαστικά τα κατεστραμμένα κτίρια για να εκτιμήσουν τις ζημιές και εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για τους χιλιάδες κατοίκους που έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή.

ΣΕΙΣΜΌς ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Ο σεισμός σημειώθηκε οκτώ μήνες μετά τη φονικότερη σεισμική δόνηση που βίωσε η χώρα τα τελευταία 12 χρόνια όταν ένας άλλος σεισμός με μικρό εστιακό βάθος, μεγέθους 6,9 βαθμών, έπληξε τα ανοιχτά της νήσου Τσεμπού των κεντρικών Φιλιππίνων σκοτώνοντας 79 ανθρώπους.

Ζημιές σε σχολεία και νοσοκομεία

Στις Φιλιππίνες σημειώνονται εκατοντάδες σεισμοί κάθε χρόνο και η χώρα βρίσκεται στα τεκτονικά σύνθετα τμήματα του "Δαχτυλιδιού της Φωτιάς" (ή Δακτύλιος της Φωτιάς), μια σεισμικά ενεργή ζώνη που εκτείνεται από τη Νότια Αμερική ως τη Ρωσική Άπω Ανατολή.

Τα σχολεία, τα οποία μόλις είχαν ξανανοίξει χθες μετά από πολυήμερη διακοπή, παρέμειναν κλειστά καθώς οι αρχές έλεγχαν την κατάσταση των σχολικών κτιρίων με χιλιάδες από αυτά να έχουν υποστεί ελαφρές έως και σοβαρές ζημιές, όπως δήλωσε ο Ραφαελίτο Αλεχάντρο, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στον ραδιοφωνικό σταθμό DZBB.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχολείο από τη στιγμή που σημειώθηκε ο σεισμός δείχνει μια μεγάλη ομάδα παιδιών να κάθονται στο πάτωμα το οποίο ταλαντεύεται έντονα, κάποια παιδιά να αγκαλιάζουν τους δασκάλους τους κι έπειτα να απομακρύνονται όλα μαζί προτού καταρρεύσει ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο πίσω τους.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) κατέγραψε 23 ισχυρούς μετασεισμούς με τον μεγαλύτερο να έχει ένταση 6,7 βαθμούς, υποχρεώνοντας κάποιους από τους κατοίκους να περάσουν τη νύχτα σε χώρους συγκέντρωσης και σκηνές.

ΣΕΙΣΜΟς ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Στις πόλεις Τζένεραλ Σάντος και Σαρανγκάνι, οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία εκστρατείας καθώς οι αξιωματούχοι των νοσοκομείων εργάζονταν ώστε να βεβαιωθούν πως τα ιδρύματα είναι ασφαλή, δήλωσε στο δίκτυο DZBB ο υπουργός Υγείας Τεόντορο Χερπόζα προσθέτοντας ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είναι κρίσιμη καθώς οι διακοπές ρεύματος περιορίζουν την πρόσβαση σε ευαίσθητες και απαιτητικές θεραπείες που απαιτούνται για τους ασθενείς.

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