Bενεζουέλα, Καλιφόρνια, Ιαπωνία: Οι ειδικοί λένε ότι οι τρεις πρόσφατοι σεισμοί δεν σχετίζονται

Snapshot Τρεις ισχυροί σεισμοί στην Καλιφόρνια, Ιαπωνία και Βενεζουέλα σημειώθηκαν μέσα σε οκτώ ώρες αλλά δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

Οι σεισμοί συνέβησαν σε γνωστά όρια τεκτονικών πλακών με υψηλό σεισμικό κίνδυνο, γεγονός που εξηγεί τη χωροχρονική σύμπτωση.

Μια αλυσιδωτή σεισμική αντίδραση σε τόσο μεγάλες αποστάσεις είναι ασυνήθιστη και δεν έχει καταγραφεί σε παρόμοια κλίμακα τα τελευταία 100 χρόνια.

Ο δεύτερος σεισμός στη Βενεζουέλα πιθανώς προκλήθηκε από τον πρώτο λόγω εγγύτητας και ενεργοποίησης γειτονικού ρήγματος.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, που έπληξαν κατοικημένες περιοχές. Snapshot powered by AI

Ένας σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ έπληξε μια αγροτική περιοχή της βόρειας Καλιφόρνια την Τετάρτη. Ώρες αργότερα, ένας σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας και δύο ισχυροί σεισμοί συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα σε ένα καταστροφικό συμβάν με μαζικές απώλειες. Οι σεισμοί σημειώθηκαν σε διάστημα οκτώ ωρών, προκαλώντας διαδικτυακές εικασίες σχετικά με το εάν σχετίζονται.

Οι ειδικοί λένε ότι δεν είχαν σχέση. Τα επεισόδια έχουν πράγματι μια ομοιότητα, καθώς όλα συνέβησαν κατά μήκος γνωστών ορίων πλακών με υψηλό σεισμικό κίνδυνο, σύμφωνα με τον Ουίλιαμ Μπάρναρτ, βοηθό συντονιστή του προγράμματος σεισμικών κινδύνων της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. Αλλά ο χρόνος που συνέβησαν ήταν απλώς μια σύμπτωση.

«Σεισμοί συμβαίνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι από αυτούς συμβαίνουν μακριά από τους ανθρώπους», είπε ο Μπάρναρτ. «Χθες ήταν μια πολύ περίεργη μέρα όπου σημειώθηκαν μερικοί αρκετά σημαντικοί σεισμοί σε περιοχές όπου οι άνθρωποι τους ένιωσαν». Είναι πιθανό ένας μεγάλος σεισμός να προκαλέσει δονήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου, είπε.

Αλλά είναι ασυνήθιστο μία τέτοια αλυσιδωτή αντίδραση να συμβαίνει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με τον Mάρτιν Χάντσον, επίκουρο καθηγητή πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής στο UCLA. «Αν κοιτάξετε τους σεισμούς των τελευταίων 100 ετών, δεν έχουμε ξαναδεί σεισμούς με τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους», είπε.

Συγκριτικά, ο αρχικός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα πιθανότατα προκάλεσε τον επακόλουθο σεισμό μεγέθους 7,5 Ρίχτερ λόγω της εγγύτητάς τους. «Ένα ρήγμα μπορεί να είναι έτοιμο να εκραγεί και, στη συνέχεια, εάν υπάρξει ένας σεισμός σε κοντινή απόσταση θα το ενεργοποιήσει», είπε ο Χάντσον.

Σε κάθε δεδομένο έτος, υπάρχουν δεκάδες σεισμοί μεγαλύτεροι από 7 Ρίχτερ σε όλο τον κόσμο, είπε ο Χάντσον. «Ήταν τρομερό τυχαίο ότι συνέβη σε μια κατοικημένη περιοχή στη Βενεζουέλα», πρόσθεσε αναφερόμενος στην συνεχιζόμενη καταστροφή, όπου πάνω από 200 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί.

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