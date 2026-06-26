Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών έπληξε την ανατολική περιοχή του Χονσού

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Ιαπωνία το βράδυ της Παρασκευής

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε δυτικά του Τόκιο, στην επαρχία Γιαμανάσι. Η ένταση του σεισμού ήταν χαμηλότερη από 6 βαθμούς στην ιαπωνική κλίμακα, από 0 έως 7, στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.

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