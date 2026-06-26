Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών έπληξε την ανατολική περιοχή του Χονσού

Ανησυχία για πιθανές κατολισθήσεις 

Newsbomb

Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών έπληξε την ανατολική περιοχή του Χονσού
A person walks past a sign reading "3.11 14:46" Wednesday, March 11, 2026 in Tokyo, as Japan marked the 15th anniversary of the 2011 earthquake, tsunami, and nuclear disaster that devastated the northeastern coast. (AP Photo/Eugene Hoshiko)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ισχυρός σεισμός έπληξε την Ιαπωνία το βράδυ της Παρασκευής

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε δυτικά του Τόκιο, στην επαρχία Γιαμανάσι. Η ένταση του σεισμού ήταν χαμηλότερη από 6 βαθμούς στην ιαπωνική κλίμακα, από 0 έως 7, στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι.

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