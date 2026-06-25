Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Snapshot Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 25 Ιουνίου το πρωί.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 45 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών κατέγραψε τον σεισμό στα 6,9 Ρίχτερ.

Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Οι βόρειες ακτές της Ιαπωνίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά τον σεισμό. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,8 βαθμών της Ρίχτερ, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) και του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευνών (USGS) αντίστοιχα, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/6), στις 07:30 τοπική ώρα (01:30 ώρα Ελλάδας), στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το EMSC, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 45 χιλιόμετρα.

Το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι (NOAA/NWS) που κατέγραψε το σεισμό τα 6,9 Ρίχτερ, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.