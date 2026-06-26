Αεροσκάφος έπεσε στο ψηλότερο κτήριο του Πεκίνου - Βίντεο

Τρομακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο ψηλότερο κτήριο στο Πεκίνο.

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στον 108o όροφο στον Πύργο CITIC. Τα συντρίμμια από το αεροπλάνο και τα τζάμια του κτηρίου έπεσαν από μεγάλο ύψος και μια μικρή πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην είσοδο του κτηρίου λόγω της πτώσης των συντριμμιών.

Το κτήριο εκκενώθηκε μετά το ατύχημα και ορισμένα οχήματα στην περιοχή υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια. Πολυάριθμο ιατρικό προσωπικό και προσωπικό ασφαλείας στάλθηκαν στο σημείο και η περιοχή γύρω από το κτίριο αποκλείστηκε.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στο αεροσκάφος Sunward SA 60L Aurora, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Shifosi, επέβαινε μόνο ο πιλότος και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο αεροδρόμιο για προσγείωση στις 17:40 τοπική ώρα, αλλά παρέκκλινε από την πορεία πτήσης του και χάθηκε η επικοινωνία.