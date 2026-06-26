Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

Σε συναγερμό η Αττική και η ηπειρωτική Ελλάδα τις επόμενες ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη
ΚΑΙΡΟΣ
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Snapshot
  • Αναμένεται σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο από Σάββατο, με ριπές ανέμων που μπορεί να φτάσουν έως και 9 μποφόρ σε ορισμένες περιοχές.
  • Την Παρασκευή προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, πιθανώς συνοδευόμενες από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς.
  • Ο ξηρός και θερμός άνεμος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών το Σάββατο και την Κυριακή, απαιτώντας αυξημένη προσοχή και μέτρα πυροπροστασίας.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή το Σαββατοκύριακο, με τοπικές τιμές έως 38 βαθμούς Κελσίου στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και 35 έως 36 στη βόρεια Ελλάδα.
  • Τα μελτέμια αναμένεται να εξασθενήσουν προς τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, χωρίς προβλέψεις για έντονο κύμα καύσωνα στις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουλίου.
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Σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο αναμένεται το επόμενο διάστημα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η αστάθεια που επικρατεί σήμερα θα υποχωρήσει από αύριο, δίνοντας τη θέση της σε ισχυρούς ανέμους, με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών το Σάββατο και την Κυριακή.

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα αυτά ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς, γι’ αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή. Ωστόσο, από το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βόρεια, αφήνοντας χώρο για τα μελτέμια να ενισχυθούν στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από το Σάββατο, με ριπές που σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσουν έως και 7 μποφόρ.

Η ένταση των ανέμων θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, φτάνοντας τοπικά ακόμα και τα 9 μποφόρ σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, η Εύβοια, το Στενό του Καφηρέα, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη. Ο ξηρός και θερμός άνεμος αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη προσοχή και τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.

Οι πιο δροσερές περιοχές σήμερα θα είναι το εσωτερικό του Αιγαίου, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα όπου αναμένονται τοπικά έως 38 βαθμοί Κελσίου. Στη βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 35 και 36 βαθμών.

Σε άλλες περιοχές, όπως η ανατολική Στερεά, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος, θα επικρατήσουν πιο δροσερές συνθήκες λόγω της επιρροής των ανέμων.

Τα μελτέμια αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία προς τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ δεν προβλέπεται κάποιο ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα μέχρι τις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουλίου.

Η προσοχή παραμένει στραμμένη στην αλληλεπίδραση των ισχυρών ανέμων με τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς αυτή θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο της επικαιρότητας στον καιρό για το επόμενο διάστημα.

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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

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Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια και τα δυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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