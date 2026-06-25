Καιρός: Ενισχυμένο το μελτέμι στο Νότιο Αιγαίο  – Στα 101 km/h η ριπή του ανέμου στην Τήνο  

Η πρόγνωση του καιρου για αύριο Παρασκευή από το meteo

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός: Ενισχυμένο το μελτέμι στο Νότιο Αιγαίο  – Στα 101 km/h η ριπή του ανέμου στην Τήνο  
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  • Στο Νότιο Αιγαίο πνέουν ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων με ριπές που ξεπερνούν τα 70 km/h, φτάνοντας έως και 101 km/h στην Τήνο.
  • Την Παρασκευή προβλέπονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με μέγιστες τιμές που θα φτάσουν τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί βόρειοι βορειοδυτικοί, με εντάσεις έως 6 μποφόρ στα νότια πελάγη, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3
  • 5 μποφόρ.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 33
  • 35 βαθμούς Κελσίου.
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Ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων πνέουν την Πέμπτη 25/06 στο Νότιο Αιγαίο, με τις ριπές τους να ξεπερνούν τοπικά τα 70 km/h.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου σημειώθηκε στο Πόρτο Τήνου με 101 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα.

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Ο καιρός την Παρασκευή

Σύμφωνα με το meteo το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει αύριο Παρασκευή, στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα με έμφαση στα ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ενώ το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό στο Αιγαίο με τους ανέμους να πνέουν έως 6 μποφόρ.

Αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34-36, στη Θεσσαλία από 17 έως 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 33-35 και τοπικά 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 32-34 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

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