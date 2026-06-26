ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις

Snapshot Ένοχοι κρίθηκαν 57 από τους 58 κατηγορούμενους παραγωγούς για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μία κατηγορούμενη αθωώθηκε καθώς επέστρεψε εντόκως τα παράνομα εισπραχθέντα ποσά ύψους περίπου 30.000 ευρώ.

Το δικαστήριο αναπροσάρμοσε προς τα κάτω τα ποσά των επιδοτήσεων και μετέβαλε την κατηγορία για ορισμένους καταδικασθέντες.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έλαβαν παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις δηλώνοντας ψευδώς βοσκότοπους και καλλιέργειες στην Καστοριά. Snapshot powered by AI

Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους παραγωγούς από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, αθώωσε μία κατηγορούμενη, κάνοντας δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό περί εξάλειψης του αξιοποίνου, καθώς είχε επιστρέψει εντόκως τα ποσά που είχε εισπράξει, ύψους περίπου 30.000 ευρώ.

Παράλληλα, για ορισμένους από τους καταδικασθέντες το δικαστήριο προχώρησε σε μεταβολή της κατηγορίας, ενώ αναπροσάρμοσε προς τα κάτω τα ποσά των επιδοτήσεων που περιλαμβάνονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έλαβαν παρανόμως ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις, δηλώνοντας εκτάσεις στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι καταδικασθέντες δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφανθεί για τα αιτήματα χορήγησης ελαφρυντικών και θα ανακοινώσει τις ποινές που θα επιβάλει.

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