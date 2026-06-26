Hellenic Train: Χωρίς τρένο από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη στο τμήμα Πάτρα - Καμίνια- Πάτρα

Snapshot Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα

Καμίνια

Πάτρα αναστέλλεται από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2026 λόγω εργασιών υποδομής.

Τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία που θα συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στον υπόλοιπο Προαστιακό Πάτρας.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον ΟΣΕ για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στα επίσημα ψηφιακά κανάλια της Hellenic Train και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511. Snapshot powered by AI

Αναστέλλεται, από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα, θα δρομολογηθούν λεωφορεία, τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα δρομολόγια του Προαστιακού που θα εκτελούνται στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία θα εκτελούν τη διαδρομή Πάτρα-Καμίνια-Πάτρα και θα συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δρομολόγια του προαστιακού, που θα εξυπηρετούν τη γραμμή Πάτρα-Ρίο-Πάτρα και το αντίστροφο.

«Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής για την ομαλή διαχείριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.hellenictrain.gr, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511.

Διαβάστε επίσης