Τουρκία: Πέθανε ο «σταρ» της χρυσής εποχής του τουρκικού σινεμά Kadir İnanır

Snapshot Ο Kadir İnanır πέθανε σε ηλικία 77 ετών μετά από πολύμηνη νοσηλεία λόγω πνευμονίας και εισαγωγής σε ΜΕΘ.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1967 και έγινε γνωστός με την ταινία «Kara Gözlüm», συνεργαζόμενος με την Türkan Şoray.

Πρωταγωνίστησε σε πάνω από 180 ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως τα «Selvi Boylum Al Yazmalım» και «Tatar Ramazan».

Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 2019 στην ταινία «Kapı», ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τη δημοσιότητα.

Θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές φιγούρες της χρυσής εποχής του τουρκικού κινηματογράφου των δεκαετιών 1970 και 1980. Snapshot powered by AI

Ο Καντίρ Ινάνιρ άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από πολύμηνη περιπέτεια με την υγείας του, καθώς νοσηλευόταν από τις 14 Μαΐου σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης. Είχε διαγνωστεί με πνευμονία και στη συνέχεια εισήχθη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και διασωληνώθηκε.

Ο Ινάνιρ γεννήθηκε το 1949 στη Φάτσα του Ορντού και μεγάλωσε ως το μικρότερο παιδί της οικογένειάς του. Τις πρώτες του σπουδές τις ολοκλήρωσε στη γενέτειρά του, ενώ αργότερα αποφοίτησε από το Λύκειο Χαϊντάρπασα της Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μαρμαρά, στη Σχολή Επικοινωνίας, στο τμήμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

Η πορεία του στον χώρο της υποκριτικής ξεκίνησε το 1967, όταν διακρίθηκε στον διαγωνισμό νέων ταλέντων του περιοδικού «Ses», κατακτώντας την πρώτη θέση. Λίγο αργότερα έκανε τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο με μικρό ρόλο στην ταινία «Seven Steps Later», πριν περάσει γρήγορα σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε με την ταινία του Atıf Yılmaz «Kara Gözlüm», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Türkan Şoray, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του τουρκικού κινηματογράφου. Οι δύο ηθοποιοί αποτέλεσαν ένα από τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά ζευγάρια της εποχής, με πολλές κοινές επιτυχίες στη μεγάλη οθόνη.

Στη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Ινάνιρ πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 180 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Ανάμεσα στις πιο γνωστές του ταινίες συγκαταλέγονται τα «Selvi Boylum Al Yazmalım», «Tatar Ramazan», «Dila Hanım», «Yılanların Öcü» και «72. Koğu», έργα που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της Τουρκίας.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση καταγράφηκε το 2019 στην ταινία «Kapı». Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί σε πιο ήσυχο τρόπο ζωής, ζώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του την επί χρόνια σύντροφό του Τζουλιδέ Κουράλ.

Το 2024 είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς υπέστη θρόμβο στον εγκέφαλο, από τον οποίο και είχε αναρρώσει μετά από νοσηλεία.

Ο Καντίρ Ινάνιρ θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της «χρυσής εποχής» του τουρκικού κινηματογράφου, ιδιαίτερα των δεκαετιών του 1970 και 1980, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα που σημάδεψε γενιές θεατών.