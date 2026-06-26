Όταν ο πόνος γίνεται προσφορά: Έχασε τα παιδιά της σε τροχαίο και δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ

Μια ιστορία βαθιάς συγκίνησης, ανθρωπιάς και δύναμης γράφτηκε στην Πάτρα, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα της «διπλανής πόρτας», την 87χρονη κυρία Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου-Σκαφίδα.

Η μοίρα έπαιξε στην κυρία Χαριτίνη το πιο τραγικό παινίδι, βυθίζοντάς την σε ισόβιο πένθος. Το 1992, ο χρόνος σταμάτησε για εκείνη στην Εθνική Οδό Πατρών-Κορίνθου, όταν ένα τροχαίο δυστύχημα της στέρησε για πάντα τα δύο της παιδιά.

Η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου

Ωστόσο, 34 χρόνια μετά, αυτός ο βουβός, αγιάτρευτος πόνος δεν μετατράπηκε σε οργή ή απογοήτευση, αλλά σε μια συγκλονιστική πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Η 87χρονη γυναίκα, συγκεντρώνοντας ευρώ-ευρώ το κομπόδεμά της, το υστέρημά μιας ολόκληρης ζωής, προχώρησε σε μια σπουδαία δωρεά. Προσέφερε στο ΕΚΑΒ Πάτρας μια υπερσύγχρονη κινητή μονάδα, συνολικής αξίας 120.000 ευρώ.

Μια σεμνή τελετή, ένα μεγάλο μάθημα ζωής

Η επίσημη παράδοση του οχήματος πραγματοποιήθηκε σε μια φορτισμένη συναισθηματικά εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, με την παρουσία εκπροσώπων της υγειονομικής κοινότητας της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας «Ένα ασθενοφόρο απαραίτητο στην Υγειονομική μας Περιφέρεια, ένα όχημα ελπίδας, που σίγουρα θα βοηθήσει στο να σωθούν ζωές στη δύσκολη ώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, σε μια συγκινητική του ανάρτηση.

Η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, καθώς και η διευθύντρια, Νατάσα Σολωμού, εξήραν το μεγαλείο της δωρήτριας. Παράλληλα, στο πλευρό της βρέθηκαν και οι εθελοντές πυροσβέστες του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών Αχαΐας, οι οποίοι ενίσχυσαν την προσπάθεια προσφέροντας εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εξοπλισμό για τους διασώστες, ενώ παρέδωσαν στην κυρία Αναγνωστοπούλου ένα ειδικό σύνθετο γιλέκο εκπαίδευσης, ως ελάχιστο φόρο τιμής.

Διαβάστε επίσης