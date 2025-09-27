Ιταλία: Ποδοσφαιρική ομάδα δώρισε τα έσοδά της για τη βοήθεια θυμάτων πλημμυρών

Η παγκοσμίου φήμης ομορφιά της λίμνης Κόμο στην Ιταλία επλήγη από μεγάλες πλημμύρες εξαιτίας μιας καταιγίδας που χτύπησε την ομώνυμη πόλη και τις γύρω περιοχές τη Δευτέρα (22/09).

Με ζημιές που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα «Κόμο 1907» ανακοίνωσε πριν από τον αγώνα της Τετάρτης (24/09) για το Κύπελλο Ιταλίας ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πλημμύρες.

Ο προπονητής Cesc Fabregas έκανε την ανακοίνωση στο Instagram την Τρίτη, ενώ η ομάδα προετοιμαζόταν για τον αγώνα εναντίον της Sassuolo.

«Οι σκέψεις μου είναι σήμερα με όλους τους κατοίκους του Κόμο. Είναι σπαρακτικό να βλέπεις την όμορφη λίμνη μας πλημμυρισμένη και τις καταστροφές που έχει προκαλέσει η καταιγίδα», πρόσθεσε.

#Maltempo #Como, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per far fronte ai danni causati dalla pioggia di ieri. In corso intervento con mezzi movimento terra per liberare da detriti e fango il sottopasso ferroviario di via Santa Marta [#23settembre 18:00] pic.twitter.com/Manz1pXu0Z — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 23, 2025

«Το Κόμο είναι για μένα κάτι περισσότερο από μια πόλη, είναι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, η κοινότητά μου. Σε όλους τους ανθρώπους, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, θέλω να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».

Στην Ευρώπη, οι ποδοσφαιρικές ομάδες ανεβαίνουν και κατεβαίνουν κατηγορίες κάθε σεζόν με βάση την απόδοσή τους, με τις χειρότερες ομάδες να υποβιβάζονται σε χαμηλότερη κατηγορία και τις καλύτερες να προάγονται στην ανώτερη κατηγορία.

Αφού πέρασε τη σεζόν 2003-04 στη Serie A, την κορυφαία κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, η Κόμο έπεσε κατακόρυφα, σε σημείο που έπρεπε να εκκαθαριστεί το 2005, αφού κήρυξε πτώχευση. Σχεδόν δύο δεκαετίες θα περνούσαν πριν η ομάδα από την πόλη που περνάει τις διακοπές του ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιστρέψει στη Serie A.

Αυτό το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό χάρη στην εξαιρετική προπονητική δουλειά του Fabregas, κερδίζοντας την άνοδο το 2024 και, μαζί με αυτήν, μια τεράστια αύξηση των εσόδων που προέρχονταν από τη διεθνή μετάδοση των αγώνων της, και όχι μόνο στην Ιταλία.

