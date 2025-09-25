Χαμόγελα για Πολονάρα: Επιτυχημένη η μεταμόσχευση μυελού των οστών

Ο νέος μεγάλος αγώνας που δίνει για τη ζωή του ο Ακίλε Πολονάρα φαίνεται πως θα είναι και αυτός κερδισμένος.

Ο Ιταλός παίκτης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση μυελού των οστών και ο ίδιος φρόντισε να μεταφέρει τα ευχάριστα νέα, μέσω των social media και πλέον είναι διάχυτη η αισιοδοξία για το ότι ο Πολονάρα θα βγει και πάλι νικητής και ακόμα πιο δυνατός.

Ο Πολονάρα μετά την προγραμματισμένη επέμβαση θέλησε να ενημερώσει τον κόσμο για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και ανάρτησε μία φωτογραφία που έγραφε: «Όλα καλά».

Πλέον ο Ιταλός άσος θα μπει στην επόμενη φάση, που στόχο έχει τη μεγάλη επιστροφή στα παρκέ, έχοντας ήδη υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Σάσαρι.