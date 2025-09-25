Ιταλία: Η Μελόνι και το Tik Tok στρέφουν την νεολαία δεξιά

Η πρωθυπουργός της ιταλίας επιχειρεί να ανανεώνει την εικόνα της δεξιάς και η νεολαία να αγκαλιάζει τον εθνικισμό και την αυστηρή γραμμή στο μεταναστευτικό

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιταλία: Η Μελόνι και το Tik Tok στρέφουν την νεολαία δεξιά
X
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η«Γενιά-Ζ» της Ιταλίας στρίβει δεξιά, ακολουθώντας την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι που φαίνεται ότι έχει κάνει προσωπική της αποστολή το να κάνει την πολιτική της δεξιάς «κουλ».

Σύμμαχός της σε αυτό οι Αμερικανοί συντηρητικοί influencers που έχουν ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση σε όλη την Ευρώπη κυρίως μέσω του Tik Tok όπου και τους παρακολουθούν εκατομμύρια. Έτσι, όλο και περισσότεροι νέοι από τη Ρώμη ως το Μιλάνο αγκαλιάζουν τον εθνικισμό και ζητούν σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

fenix festival

Αυτά τουλάχιστον διαπιστώνει το Politico, το οποίο έκανε εκτενές ρεπορτάζ για το φεστιβάλ της νεολαίας του κόμματος της Μελόνι, που έγινε την περασμένη εβδομάδα και στο οποίο συμμετείχαν περίπου 10.000 ακτιβιστές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρόκειται για ένα τετραήμερο φεστιβάλ που συνδύαζε πολιτική και ψυχαγωγία.

Πολιτική ανάμεσα σε dj sets και μπύρες

Το σκηνικό θύμιζε καλοκαιρινό φεστιβάλ: DJ sets, φουσκωτά παιχνίδια, πινγκ-πονγκ και craft μπίρες. Ανάμεσα σε αυτά, υπουργοί, ευρωσκεπτικιστές και influencers του TikTok αναφέρθηκαν σε «απειλές στην ελευθερία του λόγου» και κατηγορούσαν την αριστερά για «βίαιη μισαλλοδοξία».

Στην ατμόσφαιρα ωστόσο, σύμφωνα με το politico, πλανιόταν η βαριά σκιά της δολοφονίας του αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε σε εκδήλωση πανεπιστημίου στη Γιούτα δύο εβδομάδες πριν. Οι Ιταλοί νέοι τον γνώριζαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, και ο θάνατός του προκάλεσε ανησυχία. «Πολλοί από τους ακτιβιστές δέχονται καθημερινά επιθέσεις με παρόμοια γλώσσα, αποκαλούνται «φασίστες», εξήγησε ο Αντόνιο Τοσκάνo, 31χρονος επιχειρηματίας από τη Σικελία και μέλος της ηγεσίας.

Η αναφορά της Μελόνι στον Τσάρλι Κερκ

Η Μελόνι, κλείνοντας το φεστιβάλ με ομιλία, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Κερκ για να παρουσιάσει το κόμμα της ως αουτσάιντερ. «Για την αριστερά ο Κερκ ήταν επικίνδυνος και έπρεπε να σταματήσει επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός», τόνισε. «Η αριστερά θέλει να επιβάλει τις πεποιθήσεις της με τη βία» σημείωσε.

Για την 20χρονη φοιτήτρια Φραντσέσκα Τζεράτσι, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Πρέπει να πάρουμε τον Τσάρλι ως παράδειγμα, όπως και όλους όσοι δεν σταμάτησαν ποτέ να εκφράζουν τις ιδέες και τις αξίες τους, ακόμα κι αν κινδύνευαν να δεχτούν επίθεση ή να σκοτωθούν».

Η ταυτότητα της «Γενιάς - Ζ»

Κάτω από τον ιταλικό ήλιο, νέοι με φαρδιά T-shirts και τζιν καμπάνα απολάμβαναν βιολογικό παγωτό και καφέδες. Οι αφίσες γύρω από το μπαρ έδειχναν ήρωες όπως τον Πολ Ατρείδη από το Dune ή τη Μαχσά Αμινί, τη νεαρή Ιρανή που πέθανε υπό κράτηση, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Για μια γενιά που αποφοίτησε μέσα στην πανδημία και μεγάλωσε στο διαδίκτυο, το κίνημα αυτό λειτουργεί σαν αντίδοτο στη μοναξιά: Μια ευκαιρία για φιλίες, σκοπό και δράση. «Οι άνθρωποι νιώθουν σαν στο σπίτι τους και γρήγορα γίνονται μέλη μιας μεγάλης οικογένειας», είπε ο 21χρονος φοιτητής Νικολό Σαντζόρτζι. Άλλοι περιγράφουν ότι οι δεσμοί ξεπερνούν την πολιτική, φτάνοντας μέχρι φιλίες, βραδινές εξόδους και έρωτες.

fenix festival

H Azone Universitaria αποτελεί το φοιτητική οργάνωση της νεολαίας του κόμματος των Αδελφών της Ιταλίας

X

Από την περιθωριοποίηση στην κυβέρνηση

Η ίδια η Μελόνι ξεκίνησε στα 15 της σε ανάλογη νεολαιίστικη οργάνωση. Τότε, στα τέλη μιας περιόδου πολιτικής βίας, παρουσίαζε τη δράση της ως εξέγερση ενάντια στους αριστερούς δασκάλους και το κυρίαρχο κλίμα.

Σήμερα η δεξιά νεολαία δε θεωρείται πλέον τοξική. «Έχει γίνει ευκολότερο, γιατί είμαστε στην κυβέρνηση. Παλιά σε περιθωριοποιούσαν», παραδέχεται ο 29χρονος δικηγόρος Αλφόνσο Πέπε. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ηγέτης της νεολαίας Φάμπιο Ροσκάνι, οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με εχθρικό κλίμα. «Πάντα τους λέμε να μελετούν περισσότερο, να είναι οι καλύτεροι στην τάξη».

Η Μελόνι, μιλώντας στους συγκεντρωμένους, κατέληξε: «Δείξαμε ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα. Δεν φοβόμαστε. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν την αριστερά που μισεί».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου – Το νέο πλαίσιο λειτουργίας και οι προδιαγραφές των ακινήτων

17:55ΚΟΣΜΟΣ

H συμβολική κίνηση του Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η Μελόνι και το Tik Tok στρέφουν την ιταλική Gen Z προς τα δεξιά - Το φεστιβάλ με τους 10.000 ακτιβιστές και ο Τσάρλι Κερκ

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ποτέ κυβέρνηση - Δεν μιλάμε με Ανδρουλάκη - Μια χαρά η συνεργασία με Βορίδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Σε γραμμή Τραμπ για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών «εάν είναι απαραίτητο» ο Ρούτε

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με τη Μελόνι

17:37LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Πρεμιέρα απόψε με μία ιστορία που θα καθηλώσει

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλικά και ισπανικά πολεμικά πλοία για την προστασία του στολίσκου της Γάζας

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Δυτική Αχαΐα: Χτύπησε 25χρονο με το φορτηγό του και τον εγκατέλειψε

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Νέο τουρκικό μήνυμα στην Αθήνα: Οι δραστηριότητές μας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη δεν στοχεύουν τρίτες χώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι αδελφές που βανδάλισαν το μνημείο του Τσάρλι Κερκ, απολύθηκαν και τώρα ζητιανεύουν για τα νομικά έξοδα

17:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βιομηχανία ξεμένει από γερμάνιο - Σε απόγνωση η ευρωπαϊκή βιομηχανία

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μολδαβός ολιγάρχης Πλαχότνιουκ εκδόθηκε από την Ελλάδα - Βίντεο

17:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου: Κρατούσε κρυμμένες προσφυγές παράνομων ΑΦΜ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Τύχη βουνό για 62χρονο: Την ίδια μέρα κέρδισε σε τουρνουά γκολφ και 500 δολάρια στο λαχείο

16:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:54ΥΓΕΙΑ

Γιώτα Τριανταφύλλου: «Στην Κοσμοϊατρική ο άνθρωπος έχει σημασία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε το ραντεβού του Ερντογάν και με τη Μελόνι

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι: Έσκισε το μικρόφωνο δημοσιογράφου μετά την καταδίκη Σαρκοζί - Βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Ο κωμικός Πάρις Ρούπος συσχέτισε την ελληνική σημαία με βοθρολύματα – Απολύθηκε από την Pizza Fan

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα ζητήσει ο Ερντογάν από τον Τραμπ για τα F-35: Οι τουρκικές εταιρείες και το μέλλον των S-400

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Αρρωστημένος 36χρονος συνελήφθη να αυτοϊκανοποιείται έξω από νηπιαγωγείο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «όραμα του τούνελ»: Πώς ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την αρχαιολογία για να «εξαφανίσει» τους Παλαιστίνιους

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βρετανοί μετεωρολόγοι βλέπουν το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα - Πότε αναμένεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ