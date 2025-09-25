Ιταλία: Η Μελόνι και το Tik Tok στρέφουν την νεολαία δεξιά

Η«Γενιά-Ζ» της Ιταλίας στρίβει δεξιά, ακολουθώντας την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι που φαίνεται ότι έχει κάνει προσωπική της αποστολή το να κάνει την πολιτική της δεξιάς «κουλ».

Σύμμαχός της σε αυτό οι Αμερικανοί συντηρητικοί influencers που έχουν ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση σε όλη την Ευρώπη κυρίως μέσω του Tik Tok όπου και τους παρακολουθούν εκατομμύρια. Έτσι, όλο και περισσότεροι νέοι από τη Ρώμη ως το Μιλάνο αγκαλιάζουν τον εθνικισμό και ζητούν σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αυτά τουλάχιστον διαπιστώνει το Politico, το οποίο έκανε εκτενές ρεπορτάζ για το φεστιβάλ της νεολαίας του κόμματος της Μελόνι, που έγινε την περασμένη εβδομάδα και στο οποίο συμμετείχαν περίπου 10.000 ακτιβιστές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρόκειται για ένα τετραήμερο φεστιβάλ που συνδύαζε πολιτική και ψυχαγωγία.

Πολιτική ανάμεσα σε dj sets και μπύρες

Το σκηνικό θύμιζε καλοκαιρινό φεστιβάλ: DJ sets, φουσκωτά παιχνίδια, πινγκ-πονγκ και craft μπίρες. Ανάμεσα σε αυτά, υπουργοί, ευρωσκεπτικιστές και influencers του TikTok αναφέρθηκαν σε «απειλές στην ελευθερία του λόγου» και κατηγορούσαν την αριστερά για «βίαιη μισαλλοδοξία».

A #FENIX, festa di Gioventù Nazionale, del movimento giovanile di Fratelli d'Italia nel dibattito "Patria 2.0: credere nella patria nel 2025.

?? La Patria non è un concetto astratto: è confini, tradizioni, cultura e memoria di chi ha dato la vita per l’Italia. Una memoria… pic.twitter.com/vk0hn2SeZB — Isabella Rauti (@isabellarauti) September 20, 2025

Στην ατμόσφαιρα ωστόσο, σύμφωνα με το politico, πλανιόταν η βαριά σκιά της δολοφονίας του αμερικανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε σε εκδήλωση πανεπιστημίου στη Γιούτα δύο εβδομάδες πριν. Οι Ιταλοί νέοι τον γνώριζαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, και ο θάνατός του προκάλεσε ανησυχία. «Πολλοί από τους ακτιβιστές δέχονται καθημερινά επιθέσεις με παρόμοια γλώσσα, αποκαλούνται «φασίστες», εξήγησε ο Αντόνιο Τοσκάνo, 31χρονος επιχειρηματίας από τη Σικελία και μέλος της ηγεσίας.

Η αναφορά της Μελόνι στον Τσάρλι Κερκ

Η Μελόνι, κλείνοντας το φεστιβάλ με ομιλία, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Κερκ για να παρουσιάσει το κόμμα της ως αουτσάιντερ. «Για την αριστερά ο Κερκ ήταν επικίνδυνος και έπρεπε να σταματήσει επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός», τόνισε. «Η αριστερά θέλει να επιβάλει τις πεποιθήσεις της με τη βία» σημείωσε.

Για την 20χρονη φοιτήτρια Φραντσέσκα Τζεράτσι, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Πρέπει να πάρουμε τον Τσάρλι ως παράδειγμα, όπως και όλους όσοι δεν σταμάτησαν ποτέ να εκφράζουν τις ιδέες και τις αξίες τους, ακόμα κι αν κινδύνευαν να δεχτούν επίθεση ή να σκοτωθούν».

Η ταυτότητα της «Γενιάς - Ζ»

Κάτω από τον ιταλικό ήλιο, νέοι με φαρδιά T-shirts και τζιν καμπάνα απολάμβαναν βιολογικό παγωτό και καφέδες. Οι αφίσες γύρω από το μπαρ έδειχναν ήρωες όπως τον Πολ Ατρείδη από το Dune ή τη Μαχσά Αμινί, τη νεαρή Ιρανή που πέθανε υπό κράτηση, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Για μια γενιά που αποφοίτησε μέσα στην πανδημία και μεγάλωσε στο διαδίκτυο, το κίνημα αυτό λειτουργεί σαν αντίδοτο στη μοναξιά: Μια ευκαιρία για φιλίες, σκοπό και δράση. «Οι άνθρωποι νιώθουν σαν στο σπίτι τους και γρήγορα γίνονται μέλη μιας μεγάλης οικογένειας», είπε ο 21χρονος φοιτητής Νικολό Σαντζόρτζι. Άλλοι περιγράφουν ότι οι δεσμοί ξεπερνούν την πολιτική, φτάνοντας μέχρι φιλίες, βραδινές εξόδους και έρωτες.

H Azone Universitaria αποτελεί το φοιτητική οργάνωση της νεολαίας του κόμματος των Αδελφών της Ιταλίας X

Από την περιθωριοποίηση στην κυβέρνηση

Η ίδια η Μελόνι ξεκίνησε στα 15 της σε ανάλογη νεολαιίστικη οργάνωση. Τότε, στα τέλη μιας περιόδου πολιτικής βίας, παρουσίαζε τη δράση της ως εξέγερση ενάντια στους αριστερούς δασκάλους και το κυρίαρχο κλίμα.

Σήμερα η δεξιά νεολαία δε θεωρείται πλέον τοξική. «Έχει γίνει ευκολότερο, γιατί είμαστε στην κυβέρνηση. Παλιά σε περιθωριοποιούσαν», παραδέχεται ο 29χρονος δικηγόρος Αλφόνσο Πέπε. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ηγέτης της νεολαίας Φάμπιο Ροσκάνι, οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με εχθρικό κλίμα. «Πάντα τους λέμε να μελετούν περισσότερο, να είναι οι καλύτεροι στην τάξη».

Η Μελόνι, μιλώντας στους συγκεντρωμένους, κατέληξε: «Δείξαμε ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα. Δεν φοβόμαστε. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν την αριστερά που μισεί».