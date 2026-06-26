Στη Μύκονο το υπερπολυτελές καταμαράν των 46 εκατ. ευρώ που μαγνητίζει τα βλέμματα

Το εντυπωσιακό «This is it» αγκυροβόλησε στα νερά του νησιού 

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές καταμαράν των 46 εκατ. ευρώ που μαγνητίζει τα βλέμματα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το υπερπολυτελές καταμαράν «This is it» μήκους 43,5 μέτρων βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Μύκονο και προσελκύει την προσοχή κατοίκων και επισκεπτών.
  • Το σκάφος διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό με έντονες γωνίες και αλουμινένιο κύτος για καλύτερη υδροδυναμική και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.
  • Μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επισκέπτες σε έξι καμπίνες, με πολυτελείς ανέσεις όπως διώροφο κήπο στη master σουίτα, πισίνα και αίθουσα μασάζ.
  • Το εσωτερικό εκτείνεται σε τέσσερα καταστρώματα με 605 τ.μ. γυάλινων επιφανειών που προσφέρουν φυσικό φως και θέα στη θάλασσα.
  • Η εβδομαδιαία ενοικίαση του σκάφους κοστίζει 390.000 ευρώ, ενώ η συνολική του αξία ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ.
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Ένα από τα πιο εντυπωσιακά superyachts που ταξιδεύουν αυτή την περίοδο στη Μεσόγειο βρίσκεται στη Μύκονο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Όπως αναφέρει το Mykonos Live Tv, πρόκειται για το «This is it», μια θαλαμηγό με ιδιαίτερο σχεδιασμό και υπερπολυτελείς ανέσεις, η οποία έχει αγκυροβολήσει στα νερά του νησιού, αποτελώντας πόλο έλξης για όσους περνούν από την περιοχή.

Η εντυπωσιακή παρουσία του σκάφους δεν περνά απαρατήρητη, με δεκάδες επισκέπτες να σταματούν για να το φωτογραφίσουν, καθώς η εμφάνισή του θυμίζει περισσότερο σκηνικό ταινίας επιστημονικής φαντασίας παρά συμβατικό γιοτ.

Σχεδιασμός που ξεχωρίζει

Η κάμερα του Mykonos Live Tv καταγράφει το superyacht με μήκος 43,5 μέτρα, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πρότυπα των πολυτελών θαλαμηγών. Οι έντονες γωνίες και οι πρωτοποριακές γραμμές του παραπέμπουν σε θαλάσσιο πλάσμα, ενώ το κύτος του είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη υδροδυναμική συμπεριφορά και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Πολυτέλεια σε τέσσερα καταστρώματα

Το superyacht μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 επισκέπτες σε έξι ευρύχωρες καμπίνες, με τη μεγάλη master σουίτα να ξεχωρίζει χάρη στον εντυπωσιακό φεγγίτη, την ιδιωτική βεράντα και τον διώροφο κατακόρυφο κήπο.

Οι χώροι φιλοξενίας εκτείνονται σε τέσσερα καταστρώματα, όπου κυριαρχούν οι γήινες αποχρώσεις, οι ξύλινες λεπτομέρειες και οι δερμάτινες επενδύσεις, δημιουργώντας ένα σύγχρονο αλλά ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον.

Το εσωτερικό του σκάφους διαθέτει περίπου 605 τετραγωνικά μέτρα γυάλινων επιφανειών, προσφέροντας άπλετο φυσικό φως και ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα.

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται ακόμη πισίνα, αίθουσα μασάζ και ανοιχτή κουζίνα, ειδικά σχεδιασμένη για γαστρονομικές εκδηλώσεις και live επιδείξεις μαγειρικής.

Η τιμή για μια εβδομάδα στη Μύκονο

Η παρουσία του «This is it» στη Μύκονο συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος για όποιον θελήσει να το ναυλώσει. Η εβδομαδιαία ενοικίασή του αγγίζει τις 390.000 ευρώ, ενώ η συνολική αξία του superyacht εκτιμάται στα 46 εκατομμύρια ευρώ, κατατάσσοντάς το ανάμεσα στις πιο ακριβές και εντυπωσιακές θαλαμηγούς της κατηγορίας του.

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