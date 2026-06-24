Αυτός είναι ο αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο

Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στο νησί της Μυκόνου αποκαλύπτουν νέες πληροορίες του Newsbomb.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Μύκονο για εξάρθρωση κυκλωμάτων ναρκωτικών.Ήδη έχουν συλληφθεί 5 άτομα και έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, μεθαμφεταμίνης και χάπια ecstasy.

Κατά πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος είναι Αλβανός υπήκοος, ο οποίος έκανε διακίνηση ναρκωτικών με βαν. Κατά τις ίδιες πηγές είναι γνώριμος των αρχών.

Κατά τις εφόδους της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια και βίλες, εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί βρήκαν ναρκωτικά σε απίθανα σημεία, όπως μέσα σε παπούτσια, σε κούπες και πίσω από ψυγείο.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος λειτουργούσε εταιρεία μεταφοράς τουριστών στο νησί. Φέρεται να έβαζε τους οδηγούς να κάνουν τη διακίνηση, ενώ με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην υπόθεση εμπλέκεται και η Ρουμάνα σύντροφος του.

Οι αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει μέχρι τώρα;



-Πάνω από 2 κιλά κοκαϊνη

-600 γραμμάρια ροζ κοκαϊνη

-170 γραμμάρια κεταμίνη

-600 γραμμάρια κρυσταλλική μεταμφεταμίνη

-1 κιλό ακατέργαστη και περίπου

-700 δισκία ECSTASY

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